VTV24, Theanh 28 Entertainment và hàng loạt fanpage triệu followers mất avatar: Chuyện gì đang xảy ra?
Hiện tại, rất nhiều fanpage Facebook lớn như VTV3, VTV24, Theanh28 Entertainment... đang gặp chung một tình trạng.
Sáng ngày 3/1, ghi nhận từ MXH Facebook, hiện có rất nhiều fanpage lớn với hàng triệu lượt theo dõi đang gặp chung một tình trạng là mất ảnh đại diện (avatar). Theo đó, nhiều fanpage Facebook lớn như VTV3, VTV24, Theanh28 Entertainment... vốn quen thuộc với rất nhiều người đều đã gỡ ảnh toàn bộ đại diện.
Theo đó, người dùng vẫn có thể xem, truy cập được vào các fanpage này như thường lệ. Tuy nhiên, không thể xem ảnh đại diện của fanpage mà chỉ có thể xem được tin Story có thời gian hiệu lực 24h. Ngoài ra, việc tương tác like share... trên các fanpage này cũng không bị ảnh hưởng lớn.
Theo anh Tùng Trương, quản trị viên nhiều hội nhóm, trang Facebook lớn cho biết, hiện đang có một cuộc tấn công nhắm vào nhiều trang fanpage lớn. Lợi dụng kẽ hở từ nền tảng, các đối tượng này sẽ đánh gậy bản quyền ảnh đại diện đối với fanpage. Nhằm tránh các tình huống xấu có thể xảy ra, nhiều fanpage đã gỡ bỏ/ ẩn ảnh đại diện.
Được biết, trước đó từ tháng 12/2024 đã có một số fanpage gặp tình trạng này, tuy nhiên sau đó đã cập nhật ảnh đại diện và trở lại hoạt động bình thường.
Trước đó Facebook nói riêng, một số dịch vụ khác của Meta như Messenger cũng gặp sự cố làm ảnh hưởng lớn đến người dùng.
