Ai không nên ăn hạt hướng dương?

PGS Nguyễn Thị Hoài An - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt chia sẻ, hạt hướng dương được đánh giá là loại thức ăn có lợi cho sức khỏe. Nó là nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời, chất bảo vệ cơ thể chống sự tấn công của các gốc tự do làm tổn thương tế bào và ngăn sự oxy hóa của cholesterol. Nhờ đó giúp giảm các bệnh lý do viêm như viêm khớp, viêm xương, suyễn, ung thư trực tràng, biến chứng tiểu đường, cơn bốc hỏa sau mãn kinh, xơ vữa động mạch...

Cholesterol bị oxy hóa sẽ tạo ra những mảng xơ vữa ở mạch máu và gây ra bệnh lý tim mạch. Chỉ cần 30g hạt hướng dương đã cung cấp khoảng 90,5% nhu cầu vitamin E theo khuyến nghị. Trong hạt hướng dương, lượng phytosterol cũng rất cao giúp cạnh tranh hấp thu với cholesterol, từ đó làm giảm cholesterol tỷ trọng thấp LDL trong máu, chống xơ vữa động mạch và một số bệnh ung thư.

Hạt hướng dương là nguồn cung cấp vitamin E tuyệt vời. (Ảnh minh hoạ)

Hạt hướng dương cũng cung cấp rất nhiều B1, manganese, magnesium, đồng, selenium, phosphorus, vitamin B5 và folate. Trên 90% chất béo trong hạt hướng dương có lợi cho sức khỏe, tức là chất béo không no.

Tuy nhiên, do đặc điểm cấu trúc và cách chế biến, bảo quản nên hạt hướng dương có thể tiềm ẩn một số nguy cơ với sức khỏe hệ hô hấp mà ít người để ý.

PGS An khuyên những người bị ho không nên ăn hạt hướng dương, kể cả hạt bí, hạt dưa, hạt lạc vì chúng khiến tình trạng ho nhiều hơn. Nguyên nhân, hạt với lớp vỏ cứng ngoài cùng, tiếp đến là lớp vỏ lụa dễ bám vào niêm mạc họng, kích thích gây ho. Ngoài ra, khi cắn hạt, chúng ta dễ nhai nuốt phải phần vỏ nhỏ, gây kích thích họng.

PGS An khám cho một bệnh nhi hóc dị vật. (Ảnh minh họa)

Những ai đang có vấn đề về hô hấp cũng không nên ăn nhiều các loại hạt, khi ăn cần chú ý loại bỏ hết phần vỏ cứng, tách bỏ vỏ lụa, chỉ ăn phần nhân hạt.. Bạn cũng cần tránh sử dụng đồ uống lạnh, hút thuốc lá, vì như vậy càng làm dễ kích ứng cổ họng gây ho, khàn giọng.

Cha mẹ không nên cho trẻ nhỏ ăn các loại hạt trên. Thực tế, các bác sĩ thường xuyên tiếp nhận các trường hợp nhập viện vì sặc dị vật là hạt hướng dương, hạt bí, hạt dưa. Trong một số trường hợp, dị vật không ra ngoài được mà trôi sâu hơn xuống đường thở, rơi vào phế quản, gây khó thở, có thể nguy hiểm tính mạng.

Người già có cơ nhai nuốt yếu cần chú ý khi ăn không cười nói to, dễ dẫn đến hóc, sặc.

"Mặc dù hạt hướng dương hay nhiều loại hạt khác chứa dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nhưng chúng cũng rất giàu năng lượng, chúng ta không nên ăn quá nhiều vì nó dễ khiến bạn bị đầy bụng, khó tiêu ", PGS An khuyến cáo.