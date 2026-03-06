Ai là nạn nhân của nhóm giả danh Công an yêu cầu kiểm tra hành chính liên hệ ngay số 0965.709.709

Ngày 5/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang thụ lý điều tra vụ “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra ngày 24/2 tại đường nội bộ D2, trong Công viên Amata, thuộc phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 24/2, anh T.H.M. (19 tuổi) điều khiển xe máy chở anh N.Q.K. (19 tuổi, cùng trú phường Trảng Dài) khi dừng đèn đỏ tại giao lộ Đồng Khởi - Lê Quý Đôn (hướng từ ngã tư Amata về Trảng Dài) thì bị Trần Anh Kiệt (18 tuổi, phường Tam Hiệp, đối tượng cầm đầu); Phạm Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi, phường Trảng Dài); Đặng Nhật Minh (19 tuổi, phường Phước Tân) và Lê An (19 tuổi, ngụ phường Trấn Biên) đi trên 2 xe máy áp sát, tự xưng là Công an, yêu cầu kiểm tra hành chính.

Nhóm khống chế 2 nạn nhân đưa về bãi đất trống thuộc khu nội bộ công viên Amata (phường Long Bình), lấy lý do xử phạt các lỗi vi phạm giao thông như không gương chiếu hậu, pô nổ, không có giấy phép lái xe. Lợi dụng tâm lý lo sợ, nhóm này buộc nạn nhân đưa 500 ngàn đồng tiền mặt.

Đồng thời, nhóm ép cung cấp điện thoại và mật khẩu tài khoản ngân hàng để chuyển hơn 8,6 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, 2 nạn nhân tới công an trình báo

Dù vụ việc xảy ra tại khu vực vắng người, không có camera giám sát, ít manh mối, nhưng chỉ sau 12 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, công an đã làm rõ và bắt giữ Trần Anh Kiệt; Phạm Nguyễn Hoài Nam và Đặng Nhật Minh cùng tang vật.

Cảnh sát kêu gọi Lê An nhanh chóng đến trình diện, khai báo với Cơ quan Công an để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, Công an thông báo ai là bị hại liên quan đến các đối tượng trên nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: 47 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 12, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai), gặp Điều tra viên Lê Văn Mạnh - SĐT: 0965.709.709 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.