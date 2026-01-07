Ai là người được nhận 400.000 đồng quà Tết 2026?

Những ai sẽ được nhận mức quà 400.000 đồng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026?

Theo tinh thần của Nghị quyết 418, mức quà tặng được áp dụng thống nhất là 400.000 đồng/người. Đối tượng thụ hưởng không chỉ bao gồm người có công với cách mạng mà còn mở rộng sang các nhóm bảo trợ xã hội theo quy định hiện hành và người hưởng hưu trí xã hội theo nghị định mới của Chính phủ (bao gồm cả trẻ mồ côi, trẻ không nơi nương tựa hoặc đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ).

Theo thống kê của Bộ Tài chính, cả nước có 6.284.865 đối tượng được nhận quà lần này, gồm 1.651.056 người có công với cách mạng và 4.633.809 người thuộc diện bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội. Mức quà là 400.000 đồng/người, chi trả bằng tiền.

Khoản quà 400.000 đồng theo Nghị quyết 418 của Chính phủ không thay thế, không gộp chung với quà Tết dành riêng cho người có công được thực hiện hằng năm theo các quy định và thông lệ trước đây. Người có công vì vậy vẫn được nhận quà Tết riêng, bên cạnh khoản hỗ trợ chung theo nghị quyết lần này.

Một lưu ý quan trọng là trong trường hợp một người thuộc diện của từ hai nhóm đối tượng trở lên đủ điều kiện, Nghị quyết quy định chỉ được nhận một suất quà duy nhất, không áp dụng cộng dồn.

Người dân có thể nhận quà Tết 2026 thông qua tính năng an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID

Chi tiết 14 nhóm người có công được nhận quà

Để triển khai Nghị quyết này một cách minh bạch, Bộ Nội vụ đã có hướng dẫn chi tiết về 14 nhóm người có công thuộc diện được nhận quà của Đảng và Nhà nước, bao gồm:

Nhóm cán bộ lão thành và Mẹ Việt Nam Anh hùng: Bao gồm người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 và từ ngày 1/1/1945 đến trước Khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp.

Nhóm thương bệnh binh và người nhiễm chất độc hóa học: Gồm các thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (kể cả loại B), bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên và cả những người có tỷ lệ tổn thương từ 80% trở xuống (bao gồm thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động) đang nhận trợ cấp hằng tháng. Nhóm này cũng bao gồm người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên hoặc từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp.

Nhóm thân nhân và người có công giúp đỡ cách mạng: Bao gồm thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; thân nhân của từ hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất; đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ (trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân). Ngoài ra, những người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hoặc trợ cấp ưu đãi hằng tháng cũng nằm trong danh sách này. Cuối cùng là nhóm người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc hoặc làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi.