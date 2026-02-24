AI “thanh trừng” hơn 1,7 triệu app không đạt tiêu chuẩn trên GooglePlay, Google quyết tâm phá bỏ định kiến "Android lắm virus"





Trong một báo cáo an ninh vừa được công bố cho giai đoạn xuyên suốt năm 2025, Google đã khiến cả giới công nghệ chấn động khi đưa ra những con số "khủng" về chiến dịch làm sạch hệ sinh thái Android. Gã khổng lồ tìm kiếm đã chính thức triển khai "biệt đội" AI tạo sinh để thực hiện một cuộc đại thanh lọc chưa từng có tiền lệ trên quy mô toàn cầu.

Cụ thể, theo báo cáo thường niên về bảo mật, Google đã thẳng tay từ chối hơn 1,75 triệu ứng dụng đang tìm cách "chen chân" lên cửa hàng Play Store, một đòn giáng mạnh vào các nhóm tội phạm mạng và các nhà phát triển thiếu trung thực. Không dừng lại ở đó, hơn 80.000 tài khoản nhà phát triển có hành vi gian lận cũng đã bị "khai tử" vĩnh viễn, cho thấy quyết tâm của Google trong việc xây dựng một môi trường ứng dụng sạch và minh bạch hơn cho người dùng.

Điểm đáng chú ý nhất trong chiến dịch lần này chính là sự xuất hiện của các mô hình AI tạo sinh (Generative AI) thế hệ mới trong quy trình kiểm duyệt. Thay vì chỉ dựa vào sức người vốn có giới hạn, Google đã tích hợp AI để thực hiện hơn 10.000 đợt kiểm tra an toàn chuyên sâu trên từng ứng dụng.

"Cỗ máy" thông minh này có khả năng nhận diện các mẫu mã độc phức tạp, có khả năng tự biến đổi để qua mặt các lớp rào chắn truyền thống. Chính nhờ sự nhạy bén của AI, các kiểm duyệt viên con người đã có thể phát hiện và ngăn chặn hơn 255.000 ứng dụng có ý đồ thu thập dữ liệu nhạy cảm của người dùng một cách trái phép trước khi chúng kịp gây ra bất kỳ thiệt hại nào.

Bên cạnh việc quét sạch mã độc, Google còn đặc biệt quan tâm đến "trải nghiệm niềm tin" của người dùng. Trong năm qua, hệ thống đã chặn đứng thành công 160 triệu lượt đánh giá giả mạo và các chiến dịch "review bombing" (tấn công bằng đánh giá tiêu cực).

Cuộc cách mạng bảo mật này còn lan tỏa sâu vào tận "tủy" của hệ điều hành với sự ra đời của Android 16 vào tháng 6 vừa qua. Phiên bản mới này đã tích hợp sẵn lá chắn chống lại các cuộc tấn công "tapjacking", một thủ thuật tinh vi sử dụng các cửa sổ ẩn để lừa người dùng chạm vào quảng cáo hoặc xác nhận giao dịch tài chính giả mạo. Kết hợp với hệ thống Play Protect hiện đang quét tới 350 tỷ ứng dụng mỗi ngày, Google đã ngăn chặn thành công 266 triệu lượt cài đặt phần mềm nguy hại từ các nguồn bên ngoài Play Store, bảo vệ an toàn cho hơn 2,8 tỷ thiết bị tại 185 thị trường khác nhau.

Nhìn về tương lai, Google khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống phòng thủ vận hành bằng AI. Gã khổng lồ này đang hướng tới việc nhúng trực tiếp các công cụ kiểm tra tính tuân thủ vào quy trình lập trình của các nhà phát triển. Điều này đồng nghĩa với việc các vi phạm sẽ bị phát hiện và sửa chữa ngay từ khi ứng dụng còn nằm trên máy tính của lập trình viên, thay vì đợi đến khi chúng được phát hành rộng rãi.

Với những bước đi quyết liệt này, Android đang dần rũ bỏ định kiến về sự kém an toàn để trở thành một pháo đài vững chắc cho người dùng trong kỷ nguyên số.