Ai thấy đối tượng đặc biệt nguy hiểm Đỗ Văn Thanh, báo công an ngay

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh, đang điều tra vụ án Đỗ Văn Thanh, sinh ngày 12/9/1993, nơi cư trú thôn Chôi, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, bị khởi tố về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 3, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng truy nã Đỗ Văn Thanh

Quá trình điều tra xác định bị can đã bỏ trốn, ngày 14/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh, đã ra Quyết định truy nã “Đặc biệt nguy hiểm” đối với Đỗ Văn Thanh, với tội danh như trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh, kêu gọi Đỗ Văn Thanh sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo Điều 173, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị:

- Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm (tùy theo tính chất, mức độ phạm tội);

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Cơ quan điều tra rất mong quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản và tích cực tham gia tố giác tội phạm, khi phát hiện đối tượng, thông tin về đối tượng truy nã cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh, theo số điện thoại 02043.854.666 (địa chỉ: Số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.

Mọi thông tin cá nhân của người cung cấp thông tin sẽ được bảo mật. Người nào cố tình chứa chấp, che giấu và không tố giác thì tùy theo tính chất, mức độ hành vi sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, Nhân dân không nên có các hành động truy đuổi hay bắt giữ đối tượng nếu thấy không an toàn, và khi chưa có sự can thiệp của lực lượng Công an.