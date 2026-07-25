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Ai thấy Hoàng Ngọc Anh SN 1998 ở đâu, khẩn trương liên hệ công an: Danh tính người cung cấp sẽ được bảo mật

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Công an TP Hải Phòng phát thông báo truy tìm Hoàng Ngọc Anh (SN 1998) để phục vụ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 17/6 tại xã Vĩnh Thịnh, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu phát hiện đối tượng.

Ngày 4/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định truy tìm đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu của tội trộm cắp tài sản xảy ra ngày 17/6 tại thôn Áng Ngoại, xã Vĩnh Thịnh, thành phố Hải Phòng.

Đối tượng Hoàng Ngọc Anh. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Theo quyết định, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng truy tìm đối tượng Hoàng Ngọc Anh, sinh ngày 13/12/1998, trú tại thôn Phương Đôi, xã Tiên Minh, thành phố Hải Phòng.

Cơ quan điều tra xác định Hoàng Ngọc Anh là người có hành vi liên quan đến vụ việc, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đề nghị các cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân khi phát hiện hoặc biết thông tin về đối tượng Hoàng Ngọc Anh kịp thời thông báo cho Điều tra viên Nguyễn Tự Phương qua số điện thoại 0904.429.799 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết. Mọi thông tin của người cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định.

Theo Nam An

Đời sống & pháp luật

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