Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang giải quyết nguồn tin về tội phạm trong vụ "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Mua bán trái phép chất ma túy" xảy ra ngày 7/11/2026 tại quán karaoke Thượng Hải, thuộc tổ dân phố Bình An, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Để phục vụ công tác điều tra, ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ban hành các quyết định truy tìm Võ Huỳnh Thanh Ly và Đặng Văn Cường.

Quyết định truy tìm Võ Huỳnh Thanh Ly. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Quyết định truy tìm Đặng Văn Cường Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Theo quyết định truy tìm, Võ Huỳnh Thanh Ly sinh ngày 31/8/2001, quê quán thành phố Huế, đăng ký thường trú tại số 24/7/263 Bà Triệu, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Người này cao khoảng 1,63m, da vàng, tóc đen dài ngang vai, mắt đen, dáng người gầy.

Người còn lại là Đặng Văn Cường, sinh ngày 8/5/1991, quê quán Quảng Trị, đăng ký thường trú tại khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Đặc điểm nhận dạng của Cường là cao khoảng 1,70m, da vàng, không có tóc, mắt đen, dáng người gầy. Đáng chú ý, người này có hình xăm phía trước và bên phải cổ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết cả hai là đối tượng truy tìm trong lĩnh vực điều tra hình sự, hiện không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu có bất cứ thông tin nào liên quan đến Võ Huỳnh Thanh Ly và Đặng Văn Cường, báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tại đường Điện Biên Phủ, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; số điện thoại 0905.992.676.