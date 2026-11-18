Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (18/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu Đông Bắc Bắc Bộ. Khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ đã có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to;

Từ chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Từ chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Từ ngày 19/11, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ.

Ảnh: Việt Hùng.

Do tác động của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 18/11, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 18/11 đến ngày 19/11, ở Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ chiều 19/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/11

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 16-22 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 14-22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 13-22 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào vào dông rải rác, từ chiều ngày 19/11 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 18-27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-32 độ.

Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-35 độ.