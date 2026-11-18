Ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Hoàng Thị Lự (SN 1980, trú xã Quảng Trạch).

Bị can Hoàng Thị Lự (thứ hai từ trái sang, mặc áo xanh dương) (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Theo điều tra ban đầu, tháng 4-2024, một phụ nữ ở thôn Xuân Hòa, xã Quảng Trạch liên hệ nhờ Lự làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dù không có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, Lự vẫn nhận lời và hứa sẽ thực hiện được.

Sau đó, Lự nhiều lần yêu cầu người phụ nữ chuyển tiền với lý do phục vụ việc đo đạc, làm thủ tục đất đai. Tuy nhiên, số tiền nhận được bị Lự sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi không thực hiện được cam kết, Lự đưa ra nhiều lý do trì hoãn và không hoàn trả tiền.

Cơ quan điều tra xác định số tiền Lự bị cáo buộc chiếm đoạt là 52 triệu đồng.

Công an xã Quảng Trạch đề nghị những ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan vụ án liên hệ điều tra viên Đinh Hữu Trang qua số điện thoại 0858.341.897 để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.