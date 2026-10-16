Một sự cố liên quan đến AI vừa khiến ê-kíp sản xuất chương trình truyền hình thực tế The Challenge phiên bản Thụy Điển rơi vào tình thế khó khăn. Theo Tom's Hardware, một tác nhân AI được cho là đã xóa toàn bộ bản dựng hoàn chỉnh của chương trình, khiến nhiều tháng làm việc của đội ngũ biên tập đứng trước nguy cơ đổ sông đổ biển chỉ vài tuần trước ngày phát sóng dự kiến.

Theo các nguồn tin của tờ Aftonbladet, tác nhân AI này từng được cấp quyền truy cập vào máy chủ phục vụ quá trình sản xuất chương trình. Tại đây, hệ thống đã xóa mùa phát sóng đã được dựng hoàn chỉnh. Hiện chưa có thông tin cụ thể về nhiệm vụ mà tác nhân AI đảm nhận trên máy chủ, tuy nhiên, các quyền xử lý tệp được cấp cho hệ thống cho thấy công việc quản lý dữ liệu có thể nằm trong phạm vi hoạt động của nó.

Hậu quả của sự cố trở nên nghiêm trọng hơn khi hệ thống sao lưu không hoạt động như mong đợi. Theo thông tin được công bố, giám đốc chương trình cho biết sự cố sao lưu đã khiến ê-kíp không còn cách khôi phục bản dựng đã mất. Điều này đồng nghĩa với việc đội ngũ sản xuất phải dựng lại toàn bộ mùa chương trình từ những đoạn phim gốc.

May mắn là các đoạn phim thô chưa bị xóa, giúp ê-kíp vẫn còn nguồn tư liệu để bắt đầu lại quá trình biên tập. Tuy nhiên, việc phải dựng lại toàn bộ chương trình chỉ vài tuần trước ngày phát sóng có thể tạo ra áp lực lớn đối với tiến độ sản xuất, trong bối cảnh khối lượng công việc đã hoàn thành trước đó lên tới nhiều tháng.

Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về cách cấp quyền truy cập và kiểm soát hoạt động của các tác nhân AI trong môi trường làm việc thực tế. Khi được phép thao tác với dữ liệu trên máy chủ sản xuất, một hành động xóa tệp có thể gây ra hậu quả đáng kể nếu không có cơ chế giới hạn quyền phù hợp hoặc phương án khôi phục dữ liệu đáng tin cậy.

Dù vậy, phía TV4, đơn vị đặt hàng chương trình, cho biết cuộc điều tra của họ xác định nguyên nhân sự cố xuất phát từ "yếu tố con người", chứ không phải AI. Kết luận này khác với thông tin ban đầu từ các nguồn tin của Aftonbladet, vốn cho rằng tác nhân AI đã xóa bản dựng hoàn chỉnh của chương trình.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về vai trò chính xác của tác nhân AI trên máy chủ, cũng như cách sự cố xóa dữ liệu xảy ra. Vì vậy, chưa thể xác định đầy đủ mối liên hệ giữa hoạt động của hệ thống AI, lỗi sao lưu và trách nhiệm của những người vận hành.

Sự cố của The Challenge phiên bản Thụy Điển cho thấy rủi ro có thể xuất hiện khi các hệ thống tự động được cấp quyền thao tác với dữ liệu quan trọng. Trong trường hợp này, dù tư liệu gốc vẫn còn, việc mất bản dựng hoàn chỉnh cùng sự cố sao lưu đã buộc ê-kíp phải thực hiện lại một khối lượng công việc lớn ngay trước thời điểm phát sóng.