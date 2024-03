Alibaba sẽ mở thêm một loạt văn phòng tại Việt Nam, tung ra trợ lý ảo AI, shop tương lai không cần nhân viên vận hành?

"Giá như AI xuất hiện sớm hơn", Fang Xinfu - Giám đốc điều hành Công ty TNHH Quảng Châu Pinocchio Fang – bày tỏ.

"Các bạn ở Việt Nam có nhân viên vận hành shop? Tương lai không cần nữa. Bạn chỉ cần làm việc của mình, những việc vụn vặt hãy giao cho AI".

Fang sinh năm 1992, kinh doanh tóc giả trên Alibaba.com được 4 năm. Fang cho biết trong năm gần nhất, AI (trí tuệ nhân tạo) đã giúp công ty anh tiết kiệm được 2 triệu NDT.

"Ngày nay chúng ta nói về kỷ nguyên AI. Công nghệ này là cách thức hiệu quả nhất để tăng cường hoạt động kinh doanh. Tập đoàn Alibaba tại Trung Quốc cũng phát kiến nhiều công cụ AI để giúp đỡ cho khách hàng. Việt Nam là điểm đầu tiên chúng tôi triển khai công cụ Smart Assistant ngoài Trung hoa lục địa", ông Mike Zhang - Giám đốc quốc gia Alibaba.com Việt Nam – chia sẻ tại hội nghị quốc tế về xuất khẩu trực tuyến B2B mới đây.

Sự kiện được tổ chức bởi Alibaba.com cùng với sự hỗ trợ từ Cục Xúc tiến Thương mại (Vietrade) - Bộ Công Thương - lấy chủ đề "Smart Up Your Trade, Leading Your Way". Theo giới thiệu từ Alibaba, Smart Assistant là một trợ lý cá nhân thông minh, được thiết kế để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh bằng cách hỗ trợ tối ưu hóa danh sách sản phẩm, hỗ trợ trò chuyện với khách hàng cũng như việc phân tích dữ liệu tốt nhất, từ đó thúc đẩy tăng trưởng và hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Công cụ này giúp SSR Vina, một doanh nghiệp Việt, đăng sản phẩm và tìm kiếm từ khóa nhanh gấp 3 lần. Còn với doanh nghiệp sản xuất tóc giả Pinocchio Fang, lợi thế dễ thấy nhất là tiết kiệm chi phí.

"Bắc Ninh có nhiều xưởng sản xuất tóc giả. Họ cần người mẫu, cần photoshop. Chúng tôi thì không cần. Có thể chính tôi là người mẫu, sau đó đổi mặt. Đó là cách tiết kiệm nhiều chi phí!", ông chủ 9x từ Trung Quốc cho biết.

Trong 2024, Alibaba sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Theo Giám đốc quốc gia Alibaba tại Việt Nam, cuối tháng 3, đơn vị này sẽ mở 2 văn phòng mới tại Đồng Nai và Long An.

"Năm nay, chắc chắn chúng tôi sẽ mở thêm nhiều chi nhánh để địa phương hóa dịch vụ của mình", ông Mike cho biết.

"Chúng tôi nhìn thấy tiềm năng rất lớn tại Việt Nam. Việt Nam là nền kinh tế mạnh trong khu vực Đông Nam Á".

Năm 2023, Alibaba đã mở thêm văn phòng tại Bình Dương, đồng thời tung ra các tính năng như Verifed Supplier (nhà cung cấp được xác nhận), hay Trade Assurance (đảm bảo thương mại) tại thị trường Việt Nam.

Alibaba.com ra mắt năm 1999, là nền tảng thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp (B2B) phục vụ người mua và người bán từ hơn 200 quốc gia và khu vực. Nền tảng cung cấp trọn gói dịch vụ về thương mại, bao gồm các công cụ để tiếp cận khách hàng toàn cầu giúp người mua tìm kiếm sản phẩm và nhà cung cấp phù hợp để đặt hàng trực tuyến.