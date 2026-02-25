Amazon đầu tư 12 tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu AI

Amazon cho biết tập đoàn công nghệ đa quốc gia của Mỹ này dự định chi 12 tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu mới tại bang Louisiana và cho hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây.

Những trung tâm này sẽ được xây dựng tại các giáo xứ Caddo và Bossier ở Tây Bắc Louisiana. Amazon cho biết họ kỳ vọng sẽ tạo ra 540 việc làm toàn thời gian tại các trung tâm dữ liệu và hỗ trợ khoảng 1.700 vị trí khác phục vụ những cơ sở này, như thợ điện, kỹ thuật viên điều hòa, thông gió và chuyên gia an ninh.

Amazon thông báo hồi đầu tháng này rằng họ dự kiến đầu tư 200 tỷ USD cho chi tiêu vốn trong năm nay, nhiều hơn bất kỳ công ty nào khác. Dự báo, những công ty công nghệ sẽ chi tiêu 700 tỷ USD trong năm 2026.

Theo CNBC, Phố Wall đã nhìn nhận các kế hoạch chi tiêu vốn của Amazon một cách hoài nghi, khi cổ phiếu giảm liên tiếp 9 phiên sau báo cáo lợi nhuận ngày 5/2. Đà giảm này đã làm “bốc hơi” hơn 450 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường của công ty.

Phần lớn chi tiêu của Amazon được kỳ vọng sẽ dành cho các sáng kiến liên quan đến AI, bao gồm trung tâm dữ liệu, chip và thiết bị mạng.

Các công ty công nghệ đang chạy đua mở rộng quy mô trung tâm dữ liệu để đáp ứng nhu cầu của những doanh nghiệp muốn vận hành các mô hình AI.

Amazon, Microsoft và Google đều đã đầu tư hàng trăm tỷ USD để xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ. Meta cũng đã chọn Louisiana làm địa điểm cho trung tâm dữ liệu Hyperion quy mô lớn của mình, trong một liên doanh trị giá 27 tỷ USD với Blue Owl Capital.

Việc mở rộng nhanh chóng các trung tâm dữ liệu AI của những công ty công nghệ cũng đã vấp phải một số phản đối tại các cộng đồng địa phương nơi có những cơ sở này. Người dân cho rằng các trung tâm dữ liệu có thể làm cạn kiệt nguồn điện và nước, đồng thời tác động tiêu cực đến chất lượng cuộc sống.

Năm ngoái, Microsoft đã rút khỏi một địa điểm dự kiến tại vùng nông thôn Wisconsin sau khi cư dân nêu ra các quan ngại về môi trường và tài chính.

Amazon cho biết họ đã làm việc với công ty điện lực địa phương để đảm bảo chi trả 100% các chi phí liên quan đến khuôn viên, bao gồm những khoản chi cho hạ tầng năng lượng mới và được nâng cấp. Công ty này cũng sẽ tìm cách làm mát các trung tâm dữ liệu bằng không khí tự nhiên khi có thể nhằm giảm nhu cầu điện năng.

Amazon cho biết các cơ sở tại Louisiana sẽ chỉ sử dụng nguồn nước dư thừa từ khu vực xung quanh, vì vậy sẽ “không gây áp lực lên nguồn cung nước địa phương.” Amazon dự định đầu tư tới 400 triệu USD vào hạ tầng nước công cộng để hỗ trợ địa điểm này.

Amazon cho biết họ đang hợp tác với công ty phát triển trung tâm dữ liệu Stack Infrastructure trong dự án này.