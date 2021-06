Ấn 5 đầu ngón tay để tự kiểm tra và nâng cao sức khỏe các cơ quan nội tạng

Đôi tay của chúng ta có thể được gọi là một "kho báu" cô đọng. Theo lý luận của y học cổ truyền, trên bàn tay có 6 kinh mạch liên quan mật thiết đến tạng phủ, các cơ quan trong cơ thể. Các huyệt đạo của các kinh mạch này hướng theo 5 ngón tay có thể dùng để cường dương, ngăn ngừa và chữa bệnh.



Ngón tay cái - phổi

Ngón tay cái tương ứng với kinh tuyến phổi của con người. Phổi quản lý khí và hơi thở. Huyệt Thiếu Lâm trên ngón tay cái có thể bài tiết khí của kinh mạch phổi trong cơ thể, có tác dụng giải cảm và thanh nhiệt, cải thiện cổ họng.

Phong nhiệt ngoại sinh có thể kích thích huyệt này khi bị ho và viêm họng. Khi ho và tức ngực, bấm huyệt theo chiều dọc lần lượt bằng tay trái và phải, có cảm giác ngứa ran là đủ, mỗi lần từ 1 đến 3 phút. Bạn cũng có thể châm cứu tại huyệt đạo, tương đương với việc hút máu nóng ra khỏi phổi và trả phổi về trạng thái mát mẻ. Khi châm máu, dùng cồn sát trùng cả kim và da, sau đó véo một chút da ở hạ tiêu, dùng kim châm nhanh vào da 2 lần, nặn 3 đến 5 giọt máu. Đồng thời nhanh chóng dùng tăm bông ấn nhẹ và giữ để cầm máu. Việc châm cứu này nên được thực hiện ở các trung tâm, bệnh viên uy tín.

Ngón trỏ - ruột già, dạ dày

Ngón trỏ tương ứng với kinh tuyến ruột già và dạ dày của con người. Điểm Thượng Dương trên ngón trỏ có thể làm bốc hơi nước trong kinh mạch ruột già. Ngoài ra, nó còn có thể kích thích huyệt khi bị khó tiêu, tiêu chảy và táo bón.

Trong cuộc sống hàng ngày, mọi người thường dùng đầu ngón tay cái ấn vào huyệt Thượng Dương, có tác dụng tăng cường khí và huyết của kinh mạch ruột già, điều hòa chức năng của đường tiêu hóa, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất của cơ thể, có tác dụng bồi bổ khí huyết.

Ngón giữa - tim

Ngón tay giữa tương ứng với kinh mạch màng tim của con người. Khí cao nhiệt trong kinh mạch màng tim từ huyệt Trung Quản trên ngón tay giữa có tác dụng kiện tỳ dưỡng can, thông tim, giải nhiệt.

Trong sơ cứu bệnh tim, huyệt Trung Quản thường dùng để đánh thức tim đập, cân bằng nhịp tim khi tim loạn nhịp, tim đập nhanh. Khi bị hồi hộp, dùng ngón tay cái ấn vào huyệt chính giữa, cường độ vừa phải, mỗi lần 5 phút, ngày 2 lần.

Ngoài ra, huyệt Trung Quản nhạy cảm hơn với cơn đau. Xoa bóp huyệt đạo này khi bạn buồn ngủ có thể giúp não bộ của bạn sảng khoái hơn.

Ngón đeo nhẫn (Ngón áp út) - tam tiêu

Ngón tay đeo nhẫn tương ứng với kinh mạch tam tiêu của cơ thể con người (cách gọi của Đông Y, thượng tiêu là lưỡi, thực quản, tim phổi; trung tiêu là dạ dày; hạ tiêu là ruột non, ruột già, thận và bàng quang). Huyệt Quan xung nằm trên ngón tay áp út là điểm đầu tiên của kinh mạch tam tiêu. Thường xuyên xoa bóp ngón áp út có thể điều trị chứng đau đầu, mắt đỏ, điếc, ù tai, đau họng và các chứng tắc mạch khác.

Trong những ngày hè nắng nóng, nếu có các triệu chứng cảm mạo phong nhiệt như hoa mắt, nhức đầu, chóng mặt, khát nước, buồn nôn, nôn mửa thì có thể kích thích huyệt Quan Xung.

Phương pháp xoa bóp và châm cứu có thể được sử dụng để kích thích huyệt Quan xung, dùng lực của ngón cái và ngón trỏ đối diện nhau, cũng như độ cứng của móng, để xoa bóp huyệt. Bạn cũng có thể lấy tăm bông hoặc dùng đầu bút chọc liên tục vào các huyệt đạo để đạt được hiệu quả tương tự như châm cứu.

Ngón út - ruột non

Ngón tay út tương ứng với kinh mạch ruột non của con người. Trong sách về y học có ghi rằng kinh mạch ruột non "bị bệnh do chính dịch". Do đó, trong y học Trung Quốc lâm sàng, tất cả các bệnh liên quan đến "lỏng" đều có thể được giải quyết đầu tiên trong kinh tuyến ruột non. Huyệt Thiếu Trạch ở ngón tay út có chức năng điều chỉnh sự lưu thông cục bộ của khí và huyết, làm cho nước trong kinh mạch lưu thông, có thể làm ấm kinh lạc.

Để kích thích huyệt Thiếu Trạch có thể dùng phương pháp xoa bóp, trong quá trình xoa bóp dùng đầu ngón tay ấn xuống và thực hiện xoa bóp theo hình tròn. Chú ý dùng lực vừa phải, lấy chỗ đau nhức và hơi ấm làm mức độ, ngày 2 lần.

Theo ChinaDaily