Ăn 6 loại thực phẩm này thường xuyên dễ dàng ‘đánh bay’ mỡ nội tạng, ổn định đường huyết: Chuyên gia Mỹ khen vì lợi đủ đường

‏Mỡ nội tạng là chất béo được dự trữ trong khoang bụng, bao bọc xung quanh các cơ quan của bạn, bao gồm cả gan và ruột. Mỡ nội tạng dư thừa có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, kháng insulin, bệnh tim và thậm chí là một số loại ung thư. Chế độ ăn lành mạnh và vận động thường xuyên để kiểm soát cân nặng là cách để loại bỏ mỡ nội tạng dễ dàng nhất.‏

‏Yến mạch‏

‏Yến mạch là một loại thực phẩm giàu chất xơ, cung cấp đủ năng lượng cho một bữa ăn và kiểm soát cơn đói. Theo chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Amy Goodson, yến mạch còn có thể ổn định lượng đường trong máu, giảm cảm giác thèm ăn hoặc thèm đường.‏

‏Theo một nghiên cứu được công bố trên báo cáo Các đánh giá phê bình về khoa học thực phẩm & Dinh dưỡng, có rất nhiều bằng chứng chứng minh thực tế rằng chất xơ beta-glucan có trong yến mạch có thể giúp giảm mỡ bụng, cải thiện sức khỏe đường ruột.‏

‏Sữa chua Hy Lạp‏

‏Cũng theo chuyên gia Amy Goodson, sữa chua Hy Lạp là thực phẩm đốt cháy mỡ nội tạng tuyệt vời vì chứa nhiều protein và ít đường. Sữa chua Hy Lạp có lượng protein gấp đôi sữa chua thông thường, giúp ổn định đường huyết mà người tiểu đường cũng có thể sử dụng. Loại thực phẩm này có thể kiểm soát sự thèm ăn và hỗ trợ duy trì cơ bắp.‏

‏"Men vi sinh trong sữa chua có thể thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh hơn, giúp bạn dễ dàng kiểm soát cân nặng", Amy Goodson cho biết. Một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Vi sinh học Hoa Kỳ đã kết luận rằng hệ vi sinh vật đường ruột có thể ảnh hưởng đến quá trình giảm cân của bạn.

‏Trà xanh‏

‏Chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson nhận định trà xanh là loại đồ uống giúp việc giảm cân, giảm mỡ của bạn dễ dàng hơn. "Trà xanh có chứa catechin, được chứng minh là làm tăng quá trình trao đổi chất và thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo. Hàm lượng caffeine cũng có thể mang lại tác dụng sinh nhiệt nhẹ, có thể giúp bạn thu nhỏ vòng eo, nơi tích trữ nhiều mỡ nội tạng, khi kết hợp với chế độ ăn ít calo và tập thể dục", Goodson nói. ‏

‏Trà xanh matcha thậm chí còn mang lại hiệu quả cao hơn vì chứa loại catechin EGCG gấp 137 lần trà xanh thông thường. Trong một nghiên cứu năm 2012 ở người trưởng thành Trung Quốc có lượng mỡ nội tạng cao, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng uống trà xanh làm giảm chất béo nguy hiểm sau 12 tuần. ‏

‏Với điều kiện là bạn không thêm đường vào loại đồ uống này, chất polyphenol có cải thiện độ nhạy insulin, có tác dụng ổn định lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.‏

‏Quả mâm xôi‏

‏Mâm xôi là sự lựa chọn hoàn hảo khi bạn đang thèm đồ ngọt nhưng không muốn đường huyết tăng vọt và tích thêm mỡ nội tạng. Loại quả này chứa hợp chất anthocyanin giúp kiểm soát đường huyết, ngăn ngừa quá trình tiền tiểu đường tiến triển thành bệnh tiểu đường loại 2. Chỉ số đường huyết (GI) của loại quả này là 32 ở mức thấp, đồng thời rất giàu chất xơ ngăn lượng đường trong máu tăng đột biến.‏

‏Mâm xôi còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, ngăn tình trạng viêm nhiễm khiến quá trình giảm mỡ nội tạng khó khăn. Một số hợp chất trong loại quả này được chứng minh có thể tăng cường chuyển hóa chất béo, ngăn cảm giác thèm ăn.‏

‏Cá ngừ‏

‏Cá ngừ dù ở dạng đóng hộp, tươi sống hay đông lạnh đều là siêu thực phẩm với hàm lượng protein cao và chất béo lành mạnh. Các nghiên cứu cho thấy tác dụng của việc các loại hải sản nạc như cá ngừ có thể hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa béo phì. ‏

‏Theo Anya Rosen, thạc sĩ chuyên khoa dinh dưỡng Đại học New York (Mỹ), bổ sung đầy đủ axit béo omega-3 từ cá ngừ có thể cải thiện độ nhạy insulin, chống lại chứng viêm do mỡ nội tạng. Hàm lượng vitamin D dồi dào trong loại cá này còn giúp cải thiện hệ miễn dịch, giảm tổng lượng mỡ nội tạng trong cơ thể.‏

‏Đậu phộng (Lạc)‏

‏Chuyên gia dinh dưỡng Mỹ Amber Pankonin cho biết đậu phộng làm giảm cảm giác đói và ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng đột biến, hữu ích trong việc kiểm soát sự thèm ăn, đặc biệt khi bạn đặt mục tiêu giảm mỡ. Đậu phộng có chỉ số đường huyết (GI) thấp và cũng là một trong những thực phẩm có tải lượng đường huyết (GL) thấp nhất, giúp giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định.‏

‏Một nghiên cứu của Đại học Alabama (Mỹ) kết luận rằng những người thừa cân ăn theo chế độ toàn thực phẩm có tải lượng đường huyết (GL) thấp trong 8 tuần có lượng mỡ nội tạng ít hơn 11% so với những người theo chế độ ăn GL cao. Kết quả này là do do thực phẩm có hàm lượng GL thấp khiến cơ thể tiết ra ít insulin hơn, ít tích trữ chất béo hơn.‏

