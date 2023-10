An Concert - đêm nhạc của sự tinh tế và mộc mạc giữa trời thu Hà Nội

An Concert mang an yên hòa vào mùa thu Hà Nội

Khoác lên mình một vẻ ngoài trong trẻo và an yên, mùa thu Hà Nội mang lại cho ta cơ hội được chiêm ngưỡng những khung cảnh lãng mạn với thanh âm, mùi hương gợi về cảm giác yên bình ngay giữa phố phường ồn ào, náo nhiệt. Từ mùi cốm thơm ngát, những buổi sáng tinh mơ, tiết trời se lạnh đến những hàng cây đang ngả sắc vàng, tất cả đều đại diện cho những nét an yên nhất của mảnh đất thủ đô. Chúng bình dị, lặng lẽ và quá đỗi quen thuộc nhưng đủ khiến lòng người bồi hồi những cảm giác thân thương đến lạ.

Có thể thấy, mùa thu Hà Nội hòa hợp gần như hoàn hảo với đêm nhạc An vì cả hai đều toát lên cảm xúc của sự yên bình và nhẹ nhàng. Với hai chương chính mang chủ đề "Có những ngày nắng đẹp" và "Gửi bình yên vào đêm", An Concert tại Hà Nội sẽ là hành trình Prudential đồng hành cùng khán giả tìm thấy sự an yên từ những giai điệu tinh tế kết hợp hiệu ứng sân khấu, ánh sáng, phối cảnh thiên nhiên hòa hợp với mùa thu Hà Nội. Sự biến chuyển linh hoạt giữa hai chương sẽ được ban tổ chức dàn dựng khéo léo như một cách gợi nhớ về Hà Nội bình yên khi chuyển mình sang thu.

Bên cạnh đó, An Concert được mong chờ sẽ làm thăng hoa cảm xúc về mùa thu trong lòng khán giả khi mang đến những màn trình diễn âm nhạc nuôi dưỡng cảm giác "an" trong tâm hồn. Nói cách khác, đêm nhạc "Sống lại cảm giác An" tại Hà Nội sẽ là cơ hội để khán giả kết nối với những giá trị tinh thần tích cực, đồng thời hòa mình vào vẻ đẹp mùa thu nơi đây, khiến hành trình tìm về cảm xúc an yên được trọn vẹn hơn.

Những giọng ca hàng đầu Việt Nam - Mỹ Tâm, Đen Vâu, Ái Phương… cùng giám đốc âm nhạc Huy Tuấn sẽ tiếp tục đồng hành cùng khán giả trên hành trình đắm chìm vào thế giới giác quan của riêng mình - nơi những nốt nhạc du dương, trầm bổng sẽ đánh thức sự an yên sâu trong tâm hồn mỗi người.

Các nghệ sĩ dẫn dắt khán giả tìm lại cảm giác An qua những màn trình diễn đầy cảm xúc. (Ảnh: BTC)

Những khoảng khắc "An" dành riêng cho Hà Nội

Không gian trải nghiệm đặc biệt của An Concert chính là món quà Prudential dành tặng cho các khách hàng tại Hà Nội: Nơi khơi dậy những cảm xúc và hành động tốt đẹp nhất, nơi để ta tạm gác lại những suy nghĩ bộn bề lo âu thường ngày, để có thể lắng nghe và cảm nhận hơi thở của thiên nhiên, trải nghiệm những cảm xúc quý giá cùng người bên cạnh mình.

Không chỉ mang sân khấu tuyệt cảnh thiên nhiên cùng âm nhạc thăng hoa cảm xúc, Prudential còn chuẩn bị nhiều khoảnh khắc đặc biệt dành riêng cho khán giả tại Hà Nội khi đến với An Concert. Những món quà bất ngờ sẽ được ban tổ chức dành tặng cho những "cặp đôi" được chọn ngẫu nhiên.

Hàng nghìn khán giả "sống lại cảm giác An" cùng Prudential (Ảnh: BTC)

Ngày 8/10 vừa qua, đêm nhạc An đã khiến hàng nghìn khán giả tại TP.HCM "choáng ngợp" trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên – thác nước siêu thực giữa lòng thành phố. Trải nghiệm độc bản tại sự kiện chính là khoảnh khắc được lắng nghe "âm nhạc tử tế" đầy cảm xúc và chìm đắm trong tuyệt cảnh thiên nhiên với những điểm chạm đa giác quan. Tất cả cộng hưởng lại đã dẫn dắt khán giả TP.HCM bước vào hành trình tìm lại cảm giác an yên sâu thẳm trong tâm hồn.

Đêm nhạc An hứa hẹn là một sự kiện âm nhạc độc đáo, tiếp tục là nơi để khán giả Hà Nội được trải nghiệm thác nước tuyệt cảnh cùng những màn trình diễn tuyệt vời. Đừng bỏ lỡ cơ hội tận hưởng điều này của An Concert trong tiết trời yên bình của mùa thu Hà Nội tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Quận Ba Đình, vào ngày 22/10/2023.