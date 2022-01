An cư đón Tết trên đất Cầu Giấy tại The Park Home

Sôi động thị trường nhà ở cận Tết

Theo ghi nhận, lượng giao dịch chung cư tăng đột biến, đặc biệt là phân khúc căn hộ ở thực. Trong đó, những dự án đã hoàn thiện, có thể nhận nhà ở ngay trở thành tâm điểm chú ý do đáp ứng được nhu cầu an cư ổn định trước Tết của khách hàng.

Mặc dù căn hộ có vị trí trung tâm thủ đô ngày một cạn kiệt nhưng sức hút không có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí ngày càng được khách hàng ráo riết săn đón. Sở dĩ như vậy là do trong quan niệm của người Việt, việc sống ở trung tâm không chỉ đem lại sự thuận tiện kết nối với các tiện ích, trường học, công sở mà còn đem lại nhiều cơ hội tốt cho việc học của con cái và sự nghiệp của cha mẹ, đồng thời khẳng định vị thế của gia chủ.

Trong đó, quận Cầu Giấy được coi là nơi đáng sống tại thủ đô, được minh chứng qua việc giá nhà đất tại đây tăng trung bình 14% mỗi năm kể từ năm 2017 tới nay, thuộc top đầu thủ đô theo báo cáo của Savills. Quận này có tốc độ phát triển nhanh chóng và trở thành "hạt" nhân khu vực Tây Hà Nội, nơi quy tụ nhiều tuyến đường huyết mạch kết nối đi bốn phương, trường học các cấp, công viên, bệnh viện, cơ quan ban bộ đầu ngành…

Thời điểm này, căn hộ cao cấp The Park Home được đánh giá là sự lựa chọn cuối cùng tại vùng "lõi" trung tâm Cầu Giấy, đáp ứng nhu cầu an cư đón Tết của khách hàng, giá bán hợp lý so với các dự án vị trí tương đương.

Sức hút căn hộ về ở ngay trên Cầu Giấy

Tọa lạc tại ngã tư Duy Tân - Trần Thái Tông, cư dân sinh sống tại The Park Home có thể dễ dàng kết nối với các tuyến đường vành đai 2, vành đai 3, tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội đi vào vùng lõi Thủ Đô và các khu vực lân cận.

The Park Home sở hữu kết nối giao thông thuận tiện

Dự án cũng được hưởng lợi tối đa từ hạ tầng giao thông, xã hội đồng bộ hiện đại của khu đô thị Cầu Giấy với hệ thống trường học và y tế chất lượng cao, bao gồm Trường Tiểu học Archimedes Academy, Trường Liên cấp Yên Hòa, Đại học FPT, Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Sư Phạm Hà Nội, Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương, Bệnh viện 198…

Chung cư The Park Home có thiết kế hài hòa giữa yếu tố hiện đại với chuẩn sống xanh, cân bằng nhờ mật độ xây dựng thấp (44%), nằm ngay cạnh công viên Cầu Giấy rộng tới 10 ha - được mệnh danh là lá phổi xanh của khu vực.

Với tâm niệm mỗi căn hộ là một tác phẩm nghệ thuật được trau chuốt đến từng chi tiết nhỏ, chủ đầu tư đã dành nhiều tâm huyết kiến tạo nên các căn nhà với thiết kế tối ưu đón gió và ánh sáng tự nhiên. Đặc biệt, mọi căn hộ được trang bị đầy đủ nội thất cao cấp như sàn gỗ, trần thạch cao khung chìm, cửa chính chống cháy E170, kính chống ồn, hệ thống điều hòa và điện âm tường, tủ bếp, thiết bị vệ sinh…

Các tiện ích trong tòa nhà được ứng dụng công nghệ hiện đại với hầm đỗ xe thông minh, camera an ninh & PCCC đạt tiêu chuẩn quốc tế mang đến cho chủ nhân cuộc sống an toàn, tiện nghi xứng tầm. Theo đại diện chủ đầu tư, hiện tại dự án đang được hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Anh Quang Dũng, một cư dân đã về nhận nhà tại The Park Home cho biết: "Sống ở đây, tôi có nhiều sự lựa chọn về giáo dục cho con trai 5 tuổi với các trường quốc tế hàng đầu. Thiết kế căn hộ cũng là một điểm cộng, rất thoáng rộng, logia lớn nhìn thẳng sang công viên Cầu Giấy. Nhìn chung, căn hộ The Park Home phù hợp với tiêu chí sống của tôi là ở phải rộng, sống phải chọn trung tâm, hơn nữa mức giá cũng khá hợp lý".

Dự án hiện đang bàn giao và đón cư dân về an cư

Ở thời điểm này, ngân hàng đang áp dụng hỗ trợ vay tới 40% giá trị căn hộ, lãi suất ưu đãi 0% nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho khách hàng. Ngoài ra khách hàng chọn an cư tại đây sẽ được chủ đầu tư tặng gói nội thất tân gia lên tới 150 triệu đồng.

Nhân đôi niềm vui, khách hàng giao dịch mua nhà tại Đất Xanh Miền Bắc trong thời gian từ 2/1 – 31/1/2022 sẽ nhận ngay gói quà "sống khỏe" là 3 tháng dùng thực phẩm sạch từ nông trường SO Farm - Mộc Châu.

