Tiết lộ những khu vực nhà đầu tư đang âm thầm đi “săn” bất động sản

Thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư đã chuyển từ trạng thái phòng thủ sang chế độ đi “săn” bất động sản tại nhiều khu vực. Theo đó, lượng quan tâm và lượng giao dịch trong những tháng đầu năm đã tăng trở lại. Cụ thể, theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, trong tháng 3, nhu cầu tìm kiếm bất động sản trên cả nước tăng trưởng hơn 68% so với tháng 2.

Theo báo cáo quý I/2024 của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường ghi nhận khoảng 6.360 giao dịch, tăng 10% so với quý IV/2023, gấp đôi cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, tỷ lệ hấp thụ đạt 21%, tăng 4 điểm% so với quý IV/2023, gấp gần 3 lần so với quý I/2023. Trong đó, các dự án mới hoàn toàn đạt tỷ lệ hấp thụ lên tới 51%.

Đáng chú ý, sau một thời gian dài cẩn trọng quan sát từng động thái, diễn biến của thị trường, nhà đầu tư đã bắt đầu thể hiện rõ sự quan tâm trở lại với thị trường bất động sản.

Theo báo cáo, lượt quan tâm tìm kiếm nhà riêng tập trung chủ yếu ở các quận ngoại thành Hà Nội và TPHCM do nguồn cung khu vực nội thị khan hiếm và đắt đỏ. Nhìn tổng thể, nhà riêng ngoại thành Hà Nội có mức độ tìm kiếm tăng mạnh hơn so với TPHCM, theo đó lượt tìm kiếm nhà riêng ngoại thành Hà Nội tăng từ 12-43%, trong khi TPHCM chỉ biến thiên trong khoảng 4-14%.

Tuy nhiên, sự quan tâm này được thực hiện một cách bài bản, cân nhắc và tính toán hơn. Thay vì quyết định xuống tiền ngay khi vừa tiếp cận, nhà đầu tư sẵn sàng dành thời gian, chi phí để kiểm tra pháp lý và khảo sát thực địa thật kỹ trước khi quyết định.

"Qua khảo sát cho thấy 70% nhà đầu tư đã sẵn sàng xuống tiền mua bất động sản trong năm nay nếu tìm được sản phẩm phù hợp. Đất nền, thấp tầng là hai phân khúc nhận được sự quan tâm nhiều nhất", đại diện của VARS chia sẻ.

Báo cáo chỉ số về tâm lý người tiêu dùng bất động sản (CSS) của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, các bên mua - bán bất động sản hiện không quá dè chừng như năm 2023. Chỉ số tâm lý thị trường bất động sản nửa đầu năm 2024 tăng 3 điểm so với nửa cuối năm 2023, nhờ sự cải thiện mức độ hài lòng của người tiêu dùng về tiềm năng tăng giá bất động sản, về lãi suất vay mua nhà và chính sách, tình hình thị trường.

Cũng theo báo cáo của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm tìm kiếm bất động sản của người tiêu dùng đã tăng trưởng trở lại trong quý 1/2024, 62% số người tham gia khảo sát sẵn sàng tận dụng cơ hội để mua bất động sản giảm giá hoặc có chính sách tốt.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, cho biết động thái đi "săn" đất của nhà đầu tư được xem là vừa tranh thủ thời gian thị trường đang "xuống đáy" giá nhà đất thấp, dễ thương lượng mua, vừa đón đầu cơ hội trước khi Luật Đất đai và Luật Kinh doanh bất động sản được thực thi và khả năng lớn sẽ làm thay đổi mặt bằng giá của mọi loại hình bất động sản.

Đáng chú ý, trong quý I vừa qua, đất nền ngoại thành Hà Nội sôi động trở lại với lượt quan tâm tương đương thời điểm quý II/2022, khi thị trường chưa "lao dốc", tập trung ở các quận huyện: Đông Anh, Long Biên, Chương Mỹ, Thạch Thất, Hoài Đức. Trong khi đó, đất nền tại các tỉnh phía Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên… vẫn khá im ắng.

Trong khi đó, ở thị trường phía Nam, đất nền cũng tạm ngừng đà giảm, đi ngang trong một thời gian khá dài (từ quý I/2023), chưa khởi sắc nhưng cũng không giảm thêm.

TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS cho rằng: “Sau một thời gian dài cẩn trọng quan sát từng động thái, diễn biến của thị trường, khách hàng/nhà đầu tư đã bắt đầu thể hiện rõ sự quan tâm trở lại với thị trường bất động sản. Tuy nhiên, sự quan tâm này được thực hiện một cách bài bản, cân nhắc và tính toán hơn. Thay vì quyết định xuống tiền ngay khi vừa tiếp cận, các khách hàng/nhà đầu tư sẵn sàng dành thời gian, chi phí để kiểm tra pháp lý và khảo sát thực địa thật kỹ trước khi quyết định. Điều này cũng phần nào khiến thời gian trung bình để chốt một deal của môi giới bất động sản kéo dài hơn”.

Theo TS Nguyễn Văn Đính, đã có nhiều hơn các nhà đầu tư bắt đầu hành trình "săn" đất, ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao với mức giá được đánh giá là khá "hời", còn nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai. Bên cạnh đó, nhu cầu mua đất nền làm tài sản vẫn được nhà đầu tư ưa chuộng và tiếp tục là phân khúc được lựa chọn hàng đầu.