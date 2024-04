Không còn “sợ hãi”, lộ diện những khu vực nhà đầu tư đang đi “săn” đất nền

Cách đây 2 năm thị trường bất động sản rơi vào trầm lắng, nhiều phân khúc gặp tình trạng khó thanh khoản nhất là đất nền. Khi thị trường bắt đầu gặp khó khăn, nhiều nhà đầu tư nắm giữ bất động sản lo sợ giá sẽ rớt sâu. Trái lại những người cầm tiền khi đó lại tỏ ra e ngại xuống tiền mua vì sợ mua hớ.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, dường như nỗi “sợ” của các nhà đầu tư đã dần xóa nhòa khi lượng quan tâm đất nền tại nhiều khu vực tăng đột biến trong thời gian qua. Cụ thể, theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, trong tháng 3, nhu cầu tìm kiếm bất động sản trên cả nước tăng trưởng hơn 68% so với tháng 2. Trong đó, mức độ quan tâm nhà đất Bà Rịa-Vũng Tàu trong tháng 3 ghi nhận tăng 65%, lượng tin đăng bán tăng 68% so với tháng 2.

Loại hình được nhà đầu tư tìm kiếm nhiều nhất tại Bà Rịa-Vũng Tàu trong tháng vừa qua là đất nền, với lượt tìm kiếm tăng 84%, xếp sau đó là nhà riêng lẻ với nhu cầu tìm kiếm tăng 64%. Căn hộ chung cư và biệt thự liền kề ghi nhận mức tăng lần lượt 51% và 43%.

Bên cạnh đó, nhu cầu tìm kiếm nhà đất Bình Dương tháng 3/2024 ghi nhận tăng hơn 83%, lượng sản phẩm rao bán tăng 96% so với tháng 2. Phân khúc ghi nhận mức độ quan tâm tăng mạnh nhất là đất nền với lượt tìm mua cao gấp 114%, kế tiếp là đất nền dự án tăng trưởng lượt tìm mua 113% so với tháng trước. Nhà riêng, nhà phố Bình Dương xếp tiếp theo với lượt tìm mua tăng 75%, căn hộ chung cư cũng ghi nhận nhu cầu tìm kiếm tăng 72% trong tháng vừa qua.

Cùng đó, trong tháng 3/2024, thị trường nhà đất Đồng Nai đang lấy lại phong độ sau thời gian trầm lắng. Cụ thể, lượng khách hàng tìm kiếm nhà đất tại đây tăng mạnh lên 77%, lượng tin rao bán cũng tăng hơn 68% so với tháng 2 trước đó. Nhu cầu mua bất động sản Đồng Nai tăng trưởng tích cực nhất ở loại hình đất nền và biệt thự.

Theo dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), trong quý I có 6.200 giao dịch, tăng 8% so với quý 4/2023 và gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ hấp thụ tiếp tục được cải thiện, đạt gần 31%, tăng 5% so với quý 4/2023 và 19% so với cùng kỳ năm trước.

Theo VARS, trong quý đầu năm, xuất hiện nhiều hơn nhà đầu tư đi "săn" đất, ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao. Do vậy, nhiều khu vực ghi nhận lượng giao dịch đất nền tăng "đột biến", nhất là những lô đất đã tách thửa.

Mặc dù mức giá đã đi vào ổn định, không còn dấu hiệu giảm giá, song mức giá giao dịch thành công thấp hơn 20 - 30% so với thời điểm đỉnh “cơn sốt” đất. Riêng thị trường ven Hà Nội và gắn liền với khu công nghiệp ghi nhận mức tăng 10-20%.

Theo VARS, qua khảo sát cho thấy, 70% khách hàng/nhà đầu tư đã sẵn sàng “xuống tiền” mua bất động sản trong năm 2024 nếu tìm được sản phẩm phù hợp. Trong đó, đất nền, sản phẩm thấp tầng là hai phân khúc nhận được sự quan tâm nhiều nhất.

TS Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS cho rằng: “Sau một thời gian dài cẩn trọng quan sát từng động thái, diễn biến của thị trường, khách hàng/nhà đầu tư đã bắt đầu thể hiện rõ sự quan tâm trở lại với thị trường bất động sản. Tuy nhiên, sự quan tâm này được thực hiện một cách bài bản, cân nhắc và tính toán hơn. Thay vì quyết định xuống tiền ngay khi vừa tiếp cận, các khách hàng/nhà đầu tư sẵn sàng dành thời gian, chi phí để kiểm tra pháp lý và khảo sát thực địa thật kỹ trước khi quyết định. Điều này cũng phần nào khiến thời gian trung bình để chốt một deal của môi giới bất động sản kéo dài hơn”.

Theo TS Nguyễn Văn Đính, đã có nhiều hơn các nhà đầu tư bắt đầu hành trình "săn" đất, ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao với mức giá được đánh giá là khá "hời", còn nhiều dư địa tăng trưởng trong tương lai. Bên cạnh đó, nhu cầu mua đất nền làm tài sản vẫn được nhà đầu tư ưa chuộng và tiếp tục là phân khúc được lựa chọn hàng đầu.

Ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc Mảng dịch vụ tư vấn và Phát triển dự án DKRA Group đánh giá, đất nền vẫn là kênh đầu tư bền vững. Sức hút của đất nền đối với các nhà đầu tư sẽ rất khó suy giảm. Bởi, tâm lý nhà đầu tư Việt ưa chuộng nhà gắn liền với đất, và đất nền được xem như kênh tích lũy tài sản an toàn, khả năng sinh lợi nhuận cao. Cùng với đó, so với các phân khúc khác thì tính pháp lý của đất nền vẫn ổn định, minh bạch hơn.

Vị chuyên gia cho biết, theo nghiên cứu của đơn vị, dựa trên cơ sở kéo dài chu kỳ lặp lại, giai đoạn nửa đầu năm 2024 có thể xem như bước khởi đầu của một chu kỳ phục hồi và tăng trưởng tiếp theo của thị trường bất động sản. Theo đó, cơn sốt đất có thể quay lại vào giai đoạn 2025-2026.