An Cường Fireproof Board - Giải pháp chống cháy hàng đầu cho công trình

Toàn bộ lớp giấy decor đều do các hãng Châu Âu sản xuất và được kiểm tra nghiêm ngặt về mặt chất lượng và đạt được tất cả các tiêu chuẩn khắt khe về chống cháy theo chuẩn quốc tế. Tấm chống cháy An Cường – Fireproof Board đã được test và thí nghiệm tại IBST (Viện Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng) theo ISO 1182:2010 đạt được tất cả các tiêu chí do Cục Cảnh Sát PCCC và Bộ Xây Dựng Việt Nam quy định (căn cứ theo quy định của QCVN 06:2022).

Tấm chống cháy An Cường phù hợp sử dụng với các công trình cao tầng

An Cường - Fireproof Board là một sự lựa chọn tuyệt vời các công trình cao tầng khỏi nguy cơ cháy nổ. Với khả năng chống cháy, chịu nhiệt cao và truyền nhiệt chậm, tấm chống cháy sẽ giúp ngăn chặn sự lan truyền của ngọn lửa nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản khi xãy ra sự cố hoả hoạn.



Bên cạnh tấm chống cháy, An Cường cũng cung cấp tấm chậm cháy L.FRB (Laminated Fire-Resistant Board) được sản xuất bằng cách kết hợp vật liệu chống cháy chất lượng cao (tấm Magnesium Oxide-MGO) với bề mặt Laminate Kingdom. Tấm MGO là vật liệu có khả năng chống cháy tốt và đặc biệt không sinh khói khi tiếp xúc với lửa.

Đặc biệt giá thành cực kỳ hợp lý chỉ bằng 1/3 so với tấm chống cháy nhưng ứng dụng rất linh hoạt trong thiết kế nội thất như ốp tường, ốp trần, vách ngăn, tủ điện, ... rất phù hợp với nhà dân dụng thấp tầng, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, dịch vụ giải trí karaoke và các loại hình kinh doanh đòi hỏi cao trong công tác phòng cháy chữa cháy



Tấm chậm cháy An Cường phù hợp sử dụng với các công trình dân dụng thấp tầng

Tai nạn hoả hoạn là một trong những sự cố nguy hiểm nhất mà một ngôi nhà hoặc một công trình có thể đối mặt. Giải pháp tấm chống cháy và tấm chậm cháy An Cường sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn hoả hoạn, đảm bảo an toàn cho người và tài sản tại các dự án của khách hàng.