Nga sắp mất đi khách hàng tiêu thụ LNG lớn thứ 2 thế giới: Từng 'chốt đơn' 6 triệu tấn hàng mỗi năm, Mỹ, Canada nhanh chân thay thế

Ảnh minh họa

Khi các hợp đồng dài hạn của Nhật Bản mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ dự án Sakhalin-2 của Nga sắp hết hạn, các nhà sản xuất đối thủ nhìn thấy cơ hội để lấp đầy khoảng trống nguồn cung.

Nhu cầu khí đốt của quốc gia tiêu thụ LNG lớn thứ 2 thế giới giảm cộng với áp lực địa chính trị đối với Tokyo nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào nhiên liệu từ Nga có nghĩa là người mua Nhật Bản có thể sẽ không gia hạn tất cả các hợp đồng với một nhà cung cấp được ưa chuộng từ lâu vì sự gần gũi và độ tin cậy của nó.

Nhật Bản phụ thuộc vào Nga 9% lượng LNG, tương đương 6 triệu tấn mỗi năm, 5 triệu trong số đó đến từ các hợp đồng dài hạn tại Sakhalin-2 do Tập đoàn Gazprom của Điện Kremlin kiểm soát. Lợi thế lớn của Sakhalin-2 so với các đối thủ là nó nằm cách Nhật Bản chỉ vài ngày đường biển. Để so sánh, các lô hàng từ Úc, Canada và Mỹ sẽ mất hơn một tuần.

Nhưng với việc các đồng minh phương Tây của Nhật Bản đang tìm cách cô lập Moscow vì xung đột tại Ukraine, Sakhalin-2 không được ưa chuộng, mặc dù dự án này được miễn trừ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Một quan chức của Bộ công nghiệp Nhật Bản cho biết: “Việc duy trì mức cung cấp tương tự từ Nga có thể gặp thách thức do thỏa thuận giữa các thành viên G7 nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga”.

Đồng thời, với nhu cầu năng lượng chậm chạp của Nhật Bản và nỗ lực hướng tới năng lượng sạch hơn, nhu cầu về LNG sẽ giảm. Tokyo muốn khí đốt chiếm 20% sản lượng điện của đất nước vào năm 2030, giảm từ mức 33% của năm ngoái và năng lượng tái tạo tăng lên 38% từ 26% trong cùng kỳ.

Kể từ khi Nga xảy ra xung đột với Ukraine năm 2022 và các lệnh trừng phạt mới được đưa ra, người mua Nhật Bản đã tăng cường sự phụ thuộc vào các đồng minh như Mỹ và Úc, cũng như Malaysia và Oman, đảm bảo vốn chủ sở hữu trong các dự án LNG và nguồn cung cấp dài hạn.

Các đối thủ của LNG của Nga đang tìm cách phát triển dựa trên điều đó. Nguồn cung từ các dự án mới ở Alaska và miền tây Canada có vị trí thuận lợi, chỉ cách Sakhalin vài ngày và ít rủi ro địa chính trị hơn.

Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump đang chuẩn bị phê duyệt giấy phép xuất khẩu cho các dự án LNG mới đã bị tạm dừng dưới thời chính quyền ông Biden. Một nguồn tin trong ngành cho biết các công ty khí đốt Canada đang đàm phán với các công ty Nhật Bản để cung cấp thêm LNG, với việc sản xuất sẽ bắt đầu không lâu sau khi hợp đồng Sakhalin-2 hết hạn.

Giám đốc điều hành Meg O'Neill của Woodside Energy tại Australia cho biết họ cũng nhận thấy cơ hội tăng cường doanh số bán LNG sang Nhật Bản, bao gồm cả từ Mỹ, vì công ty này đã có mối quan hệ chặt chẽ với các công ty Nhật Bản.

Theo Oilprice