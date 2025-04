Người Việt có 1 loại rau tăng sinh collagen tự nhiên, chống tia UV tốt ngang kem chống nắng, biết tận dụng còn phòng nhiều bệnh mãn tính

Cải xoong, một loại rau lá xanh thuộc họ Brassicaceae, được biết đến như một "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực, cải xoong còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt trong việc hỗ trợ sản xuất collagen, bảo vệ da khỏi tia UV và phòng ngừa nhiều bệnh lý.

Rau cải xoong

Hỗ trợ cung cấp collagen cho cơ thể

Collagen là một loại protein quan trọng, chiếm 25-35% tổng lượng protein trong cơ thể, đóng vai trò cấu trúc cho da, xương, cơ, gân và dây chằng. Rau cải xoong không trực tiếp chứa collagen nhưng giàu các chất dinh dưỡng thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen tự nhiên, đặc biệt là vitamin C và các chất chống oxy hóa.

Theo nghiên cứu, mỗi cốc 34gram cải xoong chứa 15mg vitamin C, đáp ứng 20% nhu cầu hàng ngày cho nữ và 17% cho nam. Đây là dưỡng chất thiết yếu để tổng hợp collagen. Thiếu vitamin C có thể làm giảm sản xuất collagen, dẫn đến hình thành các nếp nhăn, mất độ đàn hồi, đường nét trẻ trung của làn da. Ngoài ra, vitamin C trong cải xoong còn giúp tái tạo collagen, hỗ trợ làm mờ vết thâm nám, thu nhỏ lỗ chân lông và chống lão hóa da.

Bên cạnh vitamin C, cải xoong còn chứa các hợp chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin và carotenoid, giúp bảo vệ các sợi collagen khỏi tổn thương do gốc tự do. Theo National Institutes of Health (NIH), lutein và zeaxanthin không chỉ bảo vệ da mà còn thúc đẩy sản xuất collagen bằng cách giảm stress oxy hóa.

Diệp lục trong cải xoong, tương tự như trong các loại rau xanh khác, giúp tăng tiền chất collagen trong da, hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh và săn chắc.

Chống tia UV và bảo vệ da

Tia UV từ ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính gây tổn thương collagen, làm giảm độ đàn hồi da và thúc đẩy lão hóa sớm. Cải xoong có khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV nhờ các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như lutein.

Hợp chất carotenoid này bảo vệ làn da khỏi các tia cực tím (UV) gây hại và ngăn ngừa quá trình sản sinh melanin dưới da nhờ khả năng chống oxy hóa. Lutein còn khả năng cải thiện độ ẩm trên da, tiêu diệt những yếu tố gây hại từ môi trường bên ngoài để giúp da sáng màu và căng mịn.

Rau cải xoong có thể chế biến thành nhiều món ngon

Ngoài vai trò trong cung cấp collagen và chống tia UV, cải xoong còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác, được chứng minh qua các nghiên cứu khoa học:

Hỗ trợ phòng chống ung thư

Theo nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí The British Journal of Nurition (Anh), ăn khoảng 100g cải xoong mỗi ngày có thể ngăn ngừa ung thư vú cũng như suy giảm nguy cơ ung thư nói chung. Theo tiến sĩ Nicholas Perricone, cải xoong chứa nhiều vitamin, sắt, canxi, ma-giê, mangan, kẽm và kali hơn so với bông cải xanh, táo và cà chua.

Lợi ích chống ung thư của cải xoong có được là nhờ khả năng làm tăng mức độ chất kháng oxy hóa trong máu và bảo vệ DNA, chống lại những tổn thương do các chất độc hại gây ra. Các bằng chứng thực nghiệm và lâm sàng cho thấy cải xoong có thể làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới, ung thư ruột kết, ung thư cổ tử cung, ung thư vú ở phụ nữ, đồng thời ngăn chặn sự khuếch tán (di căn) các tế bào ung thư sang các cơ quan khác.

Hỗ trợ chống loãng xương

Cải xoong là nguồn cung cấp khoáng chất và vitamin quan trọng cho xương khỏe mạnh như canxi, kali, magie và vitamin K1. Canxi là khoáng chất phổ biến nhất trong cơ thể bạn. Nếu bạn không cung cấp đủ, bạn có thể dần dần làm suy yếu xương của mình theo thời gian, dẫn đến chứng loãng xương.

Magie, kali và vitamin K1 tham gia vào sự phát triển của các tế bào xương. Magie có vai trò quan trọng trong quá trình khoáng hóa xương và duy trì hoạt động của hệ miễn dịch. Tiêu thụ đủ các khoáng chất này có thể giúp giảm nguy cơ biến chứng do loãng xương và lão hóa.

Bổ mắt, phòng bệnh tim

Nhóm carotenoid trong cải xoong cung cấp nhiều lutein và zeaxanthin, là chất chống oxy hóa cực mạnh, đặc biệt có lợi cho đôi mắt và trái tim. Một chén cải xoong chứa 1900mg lutein và zeaxanthin. Chế độ ăn uống nhiều lutein và zeaxanthin hạn chế nguy cơ thoái hóa điểm vàng, bệnh liên quan đến tuổi già có khả năng làm giảm thị lực và gây mù lòa. Đối với hệ tim mạch những người có nồng độ lutein và zeaxanthin trong máu cao sẽ có khả năng ít bị xơ vữa động mạch hơn, đồng thời phòng ngừa cholesterol cao trong máu.

(Tổng hợp)