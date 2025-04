Xôn xao hình ảnh công an xuất hiện ở kho hàng của vợ chồng Tiktoker nổi tiếng, thực hư thế nào?

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một số cán bộ công an đang có mặt tại một kho hàng. Theo chia sẻ từ các bài đăng, kho hàng này được cho là của một đôi vợ chồng TikToker nổi tiếng ở Nghệ An. Đôi vợ chồng này cũng vừa dính lùm xùm phát ngôn liên quan đến hoạt động kinh doanh, buôn bán điện thoại di động.

Thông tin này ngay lập tức đã khiến nhiều người dùng mạng xã hội xôn xao, tò mò, bởi giữa lúc đôi vợ chồng TikToker dính lùm xùm lại có công an tới kiểm tra. Tuy nhiên mới đây, trao đổi trên báo Dân Trí, ông Đặng Hiếu Lam, Chủ tịch UBND phường Quang Trung (TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) cho biết thực tế, bức ảnh trên là hoạt động kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của công an đối với các kho chứa hàng, cơ sở kinh doanh trên địa bàn, trong đó có kho hàng của vợ chồng TikToker M.T. (SN 1992) và T.T.H. (SN 1994, trú TP. Vinh, Nghệ An).

Hình ảnh công an có mặt tại kho hàng được cho là của vợ chồng Tiktoker T. và H. gây xôn xao dư luận.

Vợ chồng ông T. và bà H. kinh doanh nhiều sản phẩm trên mạng xã hội. Họ cũng được biết đến với việc thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, đồng thời vận hành bếp ăn 0 đồng dành cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Vinh.

Trước đó, ông T. và bà H. đăng tải đoạn video review một khu chợ điện thoại ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Cặp đôi cho biết các sản phẩm ở khu chợ này rất rẻ, giá một chiếc iPhone có thể rẻ bằng 1/3 so với thị trường trong nước.

Một người trong ê-kíp của vợ chồng ông T., bà H. còn cầm một chiếc iPhone 13 promax, nói rằng sản phẩm là “hàng dựng”, nhưng khi về Việt Nam được bán dưới dạng 99%, “like new” (là những chiếc iPhone đã được sử dụng qua nhưng còn mới, chưa sửa chữa - PV).

Chia sẻ của vợ chồng Tiktoker đã gây tranh cãi dư luận, đặc biệt với những người kinh doanh lĩnh vực điện thoại thì rất bất bình, cho rằng vợ chồng ông T., bà H. đang có những chia sẻ phiến diện, gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến những người kinh doanh điện thoại chân chính.

Ngay sau đó, vợ chồng Tiktoker đã lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân: “Lời đầu tiên vợ chồng em thành thật xin lỗi tới tất cả mọi người và đặc biệt là anh em trong ngành điện thoại vì những lời lẽ chưa thực sự đúng và thiếu hiểu biết về ngành điện thoại.

Bên em nhận ra có những câu từ cũng như lời nói chưa thật sự đúng và xác thực. Vợ chồng em thành thật xin lỗi tới tất cả mọi người và mong mọi người thông cảm và bỏ qua. Vợ chồng em sẽ nghiêm khắc và cẩn thận hơn trong những lời nói cũng như những câu từ trong thời gian sắp tới".