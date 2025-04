Lợi nhuận quý 1 của Thế Giới Di Động tăng hơn 71%, gần sát mức kỷ lục

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố BCTC quý 1/2025 với doanh thu thuần đạt 36.135 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.548 tỷ đồng, tăng hơn 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận quý cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động của Thế Giới Di Động, chỉ kém đôi chút so với đỉnh lập được vào quý 4/2021.

Ngoài doanh thu thuần tăng, các yếu tố thúc đẩy lợi nhuận của Thế Giới Di Động tăng vọt trong quý đầu năm còn đến từ (1) Doanh thu tài chính tăng hơn 18% lên gần 700 tỷ; (2) Kiểm soát tốt chi phí khi tổng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ so với cùng kỳ; (3) Lãi từ liên doanh, liên kết (EraBlue).

Doanh thu tiếp tục tăng trưởng 2 chữ số trong khi chi phí được tiết giảm phần nào cho thấy hiệu của của chiến lược tái cấu trúc “Giảm lượng – Tăng chất” mà Thế Giới Di Động thực hiện thời gian qua. Với nền tảng tài chính vững chắc, doanh nghiệp tự tin sẽ hoàn thành kế hoạch tham vọng trong năm 2025 dù ngành bán lẻ đang hồi phục chậm và chưa đạt mức tăng trưởng trước dịch.

Năm nay, Thế Giới Di Động dự kiến mục tiêu doanh thu thuần đạt 150.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 4.850 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 30% so với thực hiện 2024. Với kết quả đạt được trong quý đầu năm, doanh nghiệp bán lẻ này đã thực hiện được 24% kế hoạch doanh thu và 32% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Trước đó, trong một chia sẻ trên trang fanpage cá nhân hồi giữa tháng 2, ông Đoàn Văn Hiểu Em – thành viên HĐQT Thế Giới Di Động cho biết, “Mục tiêu 2025 – Tháng 10 về đích – Cuối năm vượt trội”. Dòng trạng thái phần nào cho thấy quyết tâm về đích sớm và kỳ vọng hoàn thành vượt kế hoạch đề ra của lãnh đạo doanh nghiệp bán lẻ này.

Ngày 26/4, Thế Giới Di Động sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025, nhằm thông qua nhiều tờ trình quan trọng. Ngoài kế hoạch kinh doanh, HĐQT sẽ trình cổ đông các nội dung liên quan đến cổ tức, cổ phiếu quỹ, ESOP,…

Cụ thể, HĐQT Thế Giới Di Động dự kiến trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức 10% bằng tiền mặt (01 cp nhận 1.000 đồng). Thời gian chi trả trong năm 2025. Với 1,46 tỷ cổ phiếu lưu hành, số tiền dự chi gần 1.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thế Giới Di Động sẽ trình cổ đông kế hoạch mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu quỹ với mục đích để giảm vốn điều lệ và gia tăng lợi ích cho cổ đông. Nguồn vốn thực hiện trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán tại thời điểm gần nhất. Thời gian dự kiến sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Một nội dung cũng rất được nhà đầu tư quan tâm tại các kỳ ĐHĐCĐ của Thế Giới Di Động là kế hoạch ESOP. Đáng chú ý, ngoài tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, phương án ESOP năm 2025 còn phụ thuộc vào tương quan tăng trưởng giá cổ phiếu MWG so với VN-Index. Nếu hoàn thành hoặc vượt kế hoạch, tỷ lệ ESOP sẽ tối thiểu 0,5% và tối đa 1%.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MWG đang có nhịp hồi phục mạnh mẽ từ vùng đáy 1 năm. Trong khoảng 3 tuần qua, cổ phiếu này đã tăng hơn 30% lên mức 60.500 đồng/cp. Giá trị vốn hóa thị trường tương ứng đạt xấp xỉ 90.000 tỷ đồng.