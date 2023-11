Ấn Độ tăng cường nhập khẩu than từ Nga

Ấn Độ có kế hoạch tăng cường nhập khẩu than cốc của Nga, loại than rất quan trọng đối với ngành thép, Chủ tịch Cơ quan Thép Ấn Độ (SAIL) Amarendu Prakash nói với các phóng viên hôm 6/11.



Theo ông Prakash, Nga đưa ra mức giá nguyên liệu thô rẻ hơn so với Australia, quốc gia hiện đang cung cấp phần lớn nguồn cung than cốc cho Ấn Độ.

SAIL, nhà sản xuất thép quốc doanh lớn Ấn Độ, hiện dự kiến, bốn lô hàng than cốc của Nga với 75.000 tấn than mỗi lô sẽ đến nước này vào tháng 12.

Ấn Độ nhập khẩu khoảng 70 triệu tấn than cốc mỗi năm do nguồn than sản xuất trong nước có chất lượng kém. Hơn một nửa lượng than cốc nhập khẩu của Ấn Độ đến từ Australia,bên cạnh đó còn có các nhà cung cấp lớn khác bao gồm Mỹ, Canada, Mozambique và hiện nay là Nga.

Các nhà sản xuất thép Ấn Độ đã tăng cường mua than cốc của Nga kể từ năm 2022 do giá than cốc của Nga thấp hơn và việc giao hàng diễn ra nhanh hơn. Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, Nga đã trở thành nhà cung cấp than cốc lớn thứ ba cho Ấn Độ trong 8 tháng đầu năm 2023, với lượng than xuất khẩu tăng 2,3 lần so với cùng kỳ, lên 4,3 triệu tấn. Đóng góp từ than của Nga vào tổng lượng than cốc nhập khẩu của Ấn Độ đã tăng từ 5% lên 11,2% trong kỳ báo cáo.

Ông Prakash lưu ý rằng riêng công ty SAIL đã nhận được 8 chuyến hàng than nguyên liệu thô từ Nga kể từ tháng 4 năm nay.

Sự gia tăng nhập khẩu than cốc và than luyện kim từ Nga của Ấn Độ là do sự thay đổi trong thương mại. Moscow đã chuyển hướng xuất khẩu từ các nước EU sang những thị trường khác do các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraine và đưa ra mức chiết khấu đáng kể cho người mua ở châu Á.