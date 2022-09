An ninh hàng không Nội Bài bị tài xế taxi hành hung

Theo thông tin từ Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, vào lúc 10 giờ 20 ngày 1-9, trong lúc đang làm nhiệm vụ duy trì giao thông tại tầng 3, Nhà ga hành khách T2, nhân viên Dương Minh Hải, Đội An ninh kiểm soát sân đỗ ôtô phát hiện 1 chiếc xe taxi hãng 123, BKS 30A - 216.89 dừng đỗ quá thời gian quy định và có hành vi khai thác khách trái quy định.

Lực lượng An ninh cơ động phối hợp với Công an sân bay quốc tế Nội Bài tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm, xử lý các phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định - Ảnh minh hoạ: Phan Công

Thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, nhân viên Dương Minh Hải đã nhắc nhở lái xe taxi không được dừng đỗ và yêu cầu điều khiển xe di chuyển ra khỏi khu vực tầng 3. Tuy nhiên lái xe taxi trên không những không chấp hành mà còn có hành động thách thức, sau đó dùng tua-vit đâm vào khuỷu tay anh Dương Minh Hải làm xước khuỷu tay và chảy máu.

Anh Dương Minh Hải nhanh chóng thông báo cho các đơn vị hỗ trợ, nhưng lái xe ngay lập tức điều khiển xe rời đi. Anh Hải được băng vết thương và đưa đi bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn để kiểm tra, hiện sức khỏe đã ổn định. Vụ việc được bàn giao cho Đồn công an sân bay quốc tế Nội Bài tiếp nhận để điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau sự việc, Công an huyện Sóc Sơn đã có mặt tại Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài, liên hệ với Công ty taxi 123 để xác minh thông tin đối tượng và làm hồ sơ vụ việc. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiếp tục phối hợp với các lực lượng công an để cung cấp các thông tin liên quan và phối hợp xử lý vụ việc.

Theo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, tính từ đầu năm đến nay có 4 vụ các đối tượng khai thác khách trái phép có hành vi đe dọa, xúc phạm, lăng mạ nhân viên An ninh hàng không khi bị nhắc nhở. Việc dừng đỗ sai quy định, khai thác khách trái phép tại Cảng là một trong những nguyên nhân gây ùn ứ giao thông đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm, đồng thời gây mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến hình ảnh của sân bay Nội Bài - cửa ngõ giao thương hàng không lớn kết nối Thủ đô Hà Nội với thế giới. Thêm vào đó, Nội Bài đang trong giai đoạn tăng cường các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không lên cấp độ 1 theo chỉ đạo của Cục hàng không Việt Nam từ ngày 31-8 đến hết ngày 4-9 nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an ninh, an toàn hàng không phục vụ cao điểm dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

"Rất mong các cơ quan chức năng sớm khẩn trương xác minh, xử lý vụ việc để răn đe kịp thời các đối tượng có hành vi gây rối an ninh trật tự tại Cảng. Nội Bài sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan kiên quyết xử lý các vụ việc tương tự để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn hàng không, phục vụ người dân đi lại an toàn qua Cảng"- ông Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Cảng, người đứng đầu lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại sân bay Nội Bài, chia sẻ.