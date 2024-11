Ngày 4/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định truy nã đối với Trương Quang Triệu (sinh năm: 1990; thường trú tại thôn Hải Sơn, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định).

Triệu bị truy nã về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, tháng 4/2023, Trương Quang Triệu được thuê làm việc tại một cửa hàng bán gạo trên phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Quá trình làm việc tại đây, Triệu tỏ ra không đàng hoàng về tiền bạc, nhận tiền hàng của khách nhưng không trả lại cho chủ ngay mà còn vay thêm rồi thất hẹn ngày trả.

Đến tháng 10/1023, lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng, Triệu đã truy cập vào tài khoản bán hàng trên Shopee “Gạo ngon Minh Thu” rồi tự thêm tài khoản ngân hàng Techcombank của mình vào tài khoản Shopee của chủ của hàng và rút số tiền hơn 26 triệu đồng. Sau đó, Triệu cắt liên lạc và “biến mất”.

Quyết định truy nã Trương Quang Triệu - Ảnh: CA Hà Nội

Ngày 08/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trương Quang Triệu về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, đối tượng Triệu đã bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 19/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng mai đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Công an TP Hà Nội đề nghị nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Điều tra viên Nguyễn Thành Kiên, SĐT: 0834.999.739), cơ quan công an gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để được giải quyết theo quy định pháp luật.