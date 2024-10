Công an bắt người mang lệnh truy nã Ngô Trọng Ân trong biệt thự

Ngày 21-10, Công an quận 1 vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM và Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) triệt phá nhóm người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn biệt thự ven sông ở TP Biên Hòa.

Ngô Trọng Ân.

Theo công an, tháng 11-2023, sau khi nhậu xong, Ngô Trọng Ân (23 tuổi, quê TP Cần Thơ) cùng 4 người bạn hùn tiền mua ma túy về tầng trệt nhà trên đường Nguyễn Trãi (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) để cùng nhau sử dụng. Sáng hôm sau, cảnh sát ập vào kiểm tra, bắt 4 người về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Riêng Ân kịp bỏ trốn nên công an ra quyết định truy nã đặc biệt.

Tháng 8-2024, công an nhận được tin Ân đang lẩn trốn tại căn biệt thự sát bờ sông Đồng Nai (TP Biên Hòa) nên lập chuyên án, lần theo các mối quan hệ để truy bắt.

Căn biệt thự lẩn trốn có rất nhiều áo phao để đề phòng khi bị công an phát hiện thì sẽ tẩu thoát bằng đường sông. Thời gian bị truy nã, Ân thường sang Campuchia để đánh bạc và chơi đá gà, sau đó cùng nhóm bạn về biệt thự để sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an ập vào bắt quả tang 16 người sử dụng ma tuý.

Đầu tháng 10, Đại tá Nguyễn Hải Phước (Trưởng Công an quận 1) chỉ đạo lập hai tổ công tác, phối hợp Công an TP Biên Hoà cùng ập vào biệt thự kiểm tra.

Công an bắt quả tang Ân và 15 đối tượng (11 nam, 4 nữ) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời thu giữ 1 súng ngắn dùng bắn đạn cao su, 8 viên đạn đầu cao su và 1 súng dài dùng bắn đạn chì đã tháo rời từng bộ phận cùng dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp.

Công an đã di lý và tạm giữ hình sự đối Ân để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.