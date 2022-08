An Phát - Địa chỉ uy tín cung cấp sản phẩm thiết bị công nghiệp

Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng An Phát ra đời với hơn 27 năm tuổi nghề đã và đang vươn mình trở thành Top các công ty hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp sản phẩm thiết bị công nghiệp chính hãng.



Bạn cần phải hiểu thiết bị, phụ tùng công nghiệp là gì?

Thiết bị công nghiệp có thể hiểu là những loại máy móc, thiết bị phục vụ cho việc sản xuất ra các sản phẩm, hàng hóa của con người. Sản phẩm phục vụ công nghiệp đầu tiên có thể kể đến là ngành dệt may.

Việc sử dụng thiết bị công nghiệp không chỉ góp phần giúp giảm tải sức người trong lao động mà còn giúp cho năng suất tăng cao, từ đó giảm giá thành sản phẩm và mang đến lợi ích to lớn cho người tiêu dùng.

Mua thiết bị công nghiệp ở đâu là uy tín và chất lượng?

Khi mua hàng tại An Phát, khách hàng có thể yên tâm bởi sản phẩm chính hãng được An Phát nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài, đảm bảo đầy đủ giấy tờ kiểm định.

An Phát hiện tại đang phân phối nhiều sản phẩm chất lượng cao đến từ các thương hiệu Nhật Bản như: NITTO KOHKI, VESSE, TOYOX, CHIYODA, ASAHI SUNAC, MEIJI… Ngoài ra rất nhiều đơn vị lớn từ Hàn Quốc, Mỹ như SANG A, BSK cũng tin tưởng lựa chọn An Phát làm đơn vị phân phối.

Những sản phẩm chủ đạo hiện đang có tại An Phát như: Đầu nối nhanh, dụng cụ gia công cơ khí (Máy khoan từ, Máy vát mép...), súng vặn vít điện, Air Nipper, thiết bị khử tĩnh điện, dụng cụ cầm tay cơ khí (Tô vít, Kìm tuốt dây, Bộ chìa vặn), ...Ống dẫn, Đầu nối và Phụ kiện các loại...Bơm màng khí nén, bơm cao áp, bơm thực phẩm, bơm bột…

Ngoài ra về lĩnh vực sửa chữa lốp ô tô, An Phát cũng có cung cấp Máy cân bằng lốp, Máy ra vào lốp, Máy cân chỉnh độ chụm...của các thương hiệu CORMACH và DALI. Về Miếng vá, keo vá, dụng cụ tiêu hao, thiết bị nâng hạ phục vụ cho sửa chữa lốp ô tô, An Phát có đang phân phối cho thương hiệu MARUNI, SUNRUN, STANDARD, TRENLIBOW, KENJI.

Đến với An Phát, quý khách hàng sẽ có rất nhiều sự lựa chọn về thiết bị công nghiệp. Ngoài ra giá thành ở đây cũng hết sức hợp lý cùng với hệ thống Showroom cả ở Hà Nội và Tp HCM.

Địa chỉ Showroom An Phát ở đâu?

Trụ sở An Phát tại Hà Nội tọa lạc tại địa chỉ số 15 Lưu Quang Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là nơi trưng bày các sản phẩm ngành Thiết bị công nghiệp, ngành thiết bị Lốp và là nơi làm việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên công ty.

Chi nhánh An Phát tại TP.Hồ Chí Minh nằm ở địa chỉ số 169 đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh. Tòa nhà gồm nơi trưng bày sản phẩm, giao dịch hàng hóa, sửa chữa và khối văn phòng của công ty.

Cơ sở 2 công ty An Phát có diện tích hơn 1000 mét vuông, nằm tại địa chỉ Cụm công nghiệp Cầu Nổi, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. Đây là nơi tiếp nhận bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm mà An Phát phân phối và là kho lưu trữ các sản phẩm mà An Phát phân phối.

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng An Phát

Website: https://thietbicongnghiep.net/

Trụ sở chính

Số 15 Phố Lưu Quang Vũ, Tổ 26, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP.Hà Nội

Hotline: 0927 884 885

Điện thoại: 0247 306 8589

Fax: 024 3783 0200

contact@anphatco.vn

Chi nhánh miền Nam

Số 169 Đường Nguyễn Gia Trí, P.25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0915 373 527

Điện thoại: 028 3512 3216 / 3510 / 6314

Fax: 028 3512 9368

anphathcm@anphatco.vn