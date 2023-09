An Phát Holdings (APH) thế chấp gần 30 triệu cổ phiếu AAA làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu mới phát hành

Mới đây, HĐQT tập đoàn An Phát Holdings (mã chứng khoán: APH) đã thông qua việc cầm cố 29,5 triệu cổ phiếu AAA của CTCP Nhựa An Phát Xanh làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu phát hành riêng lẻ với mã APHH2325001.

Kết thúc phiên giao dịch 11/9, cổ phiếu AAA có giá 10.600 đồng/cp, tương ứng với giá trị thị trường của 29,5 triệu cổ phiếu AAA là 313 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 8/9, An Phát Holdings đã án phát hành lô trái phiếu APHH2325001 để trả nợ vay trước hạn. Công ty dự kiến phát hành tối đa 1.650 trái phiếu riêng lẻ với tổng tổng giá trị 165 tỷ đồng. Đây là số trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Với số tiền huy động được từ việc phát hành trái phiếu, An Phát Holdings dự định tất toán trước hạn các hợp đồng vay hơn 163 tỷ đồng của các công ty. Cụ thể là khoản vay với CTCP Vật liệu Xây dựng Công nghệ cao An Cường 36 tỷ đồng; CTCP Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 28 tỷ đồng; CTCP Liên vận An Tín 19,2 tỷ đồng; Công ty TNHH An Trung Industries 20 tỷ đồng; CTCP Nhựa Bao Bì An Vinh 25 tỷ đồng; CTCP An Thành Bicsol 35 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6, nợ vay tài chính của An Phát Holdings ở mức 4.420 tỷ đồng, trong đó 3.146 tỷ đồng là nợ ngắn hạn. Dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp là 629 tỷ đồng, dư nợ ngân hàng là 3.041 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, CTCP Nhựa An Phát Xanh hiện là công ty con của An Phát Holdings, hoạt động chính trong lĩnh vực mua bán máy móc, vật tư nguyên liệu sản phẩm nhựa, sản xuất kinh doanh các sản phẩm nhựa. Hiện tại, An Phát Holdings nắm giữ 50,17% vốn của Nhựa An Phát Xanh.

Còn An Phát Holdings được thành lập từ năm 2002, tiền thân là Công ty TNHH Anh Hai Duy. Công ty chuyển sang mô hình tập đoàn từ năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nhựa công nghệ cao.

Nửa tháng đầu năm 2023, An Phát Holdings ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 7.363 tỷ đồng, giảm 22,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng lợi nhuận trước thuế của công ty là 87 tỷ đồng, giảm 62%; lợi nhuận sau thuế là 45 tỷ đồng, giảm 73% so với số lãi 168 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm ngoái.