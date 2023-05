ĐHĐCĐ thường niên An Phát Holdings 2023: Kỳ vọng lợi nhuận hồi phục trở lại sau 1 năm khó khăn

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, APH ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 17.327 tỷ đồng, tăng 17,1% so với 2021, nguyên nhân đến từ giá hạt nhựa tăng trong nửa đầu năm 2022 khiến doanh thu bán thành phẩm và thương mại tăng. Lợi nhuận gộp đạt 1.518 tỷ đồng, giảm 8% so với năm 2021, chủ yếu do giá hạt nhựa giảm mạnh trong quý nửa cuối năm 2022 khiến giảm lợi nhuận mảng thương mại và Công ty trích lập dự phòng cho hàng tồn kho để dự phòng biến động giá.

Trong khi đó, mảng sản xuất bao bì và hạt nhựa phụ gia; bất động sản khu công nghiệp duy trì ổn định, mảng nhựa kĩ thuật và khuôn mẫu chính xác phục hồi và tăng trưởng. Lợi nhuận gộp mảng sản xuất sản phẩm nhựa năm 2022 ước đạt 1,331 tỷ đồng, tăng 18% so với 2021, lợi nhuận gộp mảng bất động sản KCN ước đạt 118 tỷ, tương đương năm 2021. Chi phí bán hàng năm 2022 giảm 9,3% so với 2021 chủ yếu do chi phí cước vận tải biển giảm. Công ty ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 159 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 57 tỷ đồng.

Về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch doanh thu đạt 14.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 420 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT đã trực tiếp giải đáp các câu hỏi của cổ đông về kế hoạch kinh doanh 2023, tình hình tài chính tập đoàn, chiến lược phát triển của tập đoàn cũng như vấn đề phát triển các dự án mới như KCN An Phát 1, dự án nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học PBAT.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị An Phát Holdings Phạm Ánh Dương giải đáp các câu hỏi của cổ đông

Về kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2023, ông Phạm Ánh Dương cho biết: “Năm nay, APH đã kiểm soát được vấn đề liên quan đến hàng tồn kho, giá hạt nhựa được hỗ trợ nên mảng thương mại hạt nhựa sẽ phục hồi. Thực tế, đầu năm 2023, mảng thương mại hạt nhựa của APH đã có hiệu quả trở lại. Mảng bất động sản công nghiệp cũng ghi nhận tăng trưởng tích cực, các nhà máy của An Phát Holdings đều hoạt động ở công suất tối đa. Đó là lí do chúng tôi tin tưởng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023 có thể đạt được như kì vọng.”

Để phát triển và tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế suy thoái toàn cầu, ông Phạm Đỗ Huy Cường – Tổng Giám đốc An Phát Holdings cho biết, Tập đoàn sẽ tiếp tục duy trì chiến lược đa dạng hóa thị trường và sản phẩm, mở rộng các thị trường tiềm năng mới nổi như Úc, Mỹ, Nam Mỹ…

Tổng Giám đốc An Phát Holdings Phạm Đỗ Huy Cường chia sẻ về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn

Cụ thể trong từng lĩnh vực, năm 2023, An Phát Holdings sẽ tập trung triển khai các dự án trọng điểm trong lĩnh vực cốt lõi là nhựa sinh học và bất động sản khu công nghiệp. Đồng thời,tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ, mở rộng khách hàng, thị trường tại các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, nhựa xây dựng, nắm bắt xu thế chuyển dịch chuỗi cung ứng sang Việt Nam và xu hướng tiêu dùng xanh.

Mảng bất động sản khu công nghiệp dự kiến sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu lợi nhuận khai thác mới từ KCN An Phát 1. Sau thời gian dài bị trì hoãn do dịch bệnh, KCN An Phát 1 đã hoàn thành cơ bản hạ tầng và nhận được đặt cọc dự án cho 70% diện tích đất thương phẩm ở KCN này. Dự kiến KCN này sẽ đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận từ Quý 3 năm 2023.

Mảng bao bì, bên cạnh việc giữ vững vị thế là nhà sản xuất bao bì màng mỏng hàng đầu Đông Nam Á, năm 2023, Tập đoàn sẽ vẫn kiên định theo đuổi chiến lược chuyển đổi xanh thông qua chuyển dịch cơ cấu sản xuất sang các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường. Các thị trường trọng tâm trong sẽ tiếp tục là Việt Nam, châu Âu và Mỹ.

Mảng công nghiệp hỗ trợ và nhựa xây dựng, Tập đoàn sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà sản xuất FDI để triển khai các chương trình cải tiến sản xuất cho các đơn vị thành viên, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Mảng khuôn mẫu chính xác sẽ được ưu tiên phát triển với lợi thế là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam được đầu tư bài bản, quy mô.Mảng nhựa xây dựng với sản phẩm tấm ốp sàn SPC sẽ tận dụng thế mạnh xuất khẩu, đặc biệt chú trọng thị trường Hoa Kỳ.

Mảng nguyên vật liệu và hóa chất ngành nhựa sẽ đầu tư thêm máy móc để nâng công suất nhà máy sản xuất hạt nhựa phụ gia, triển khai mở rộng và tối ưu quản lý kho.

Một nội dung quan trọng khác được thông qua tại đại hội là việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Xuân Cường, đồng thời giảm số lượng thành viên HĐQT từ 8 người xuống 7 người. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Tiện được bầu trở lại vào vị trí Thành viên HĐQT sau khi hết nhiệm kỳ 4 năm.

Kết thúc quý 1/2023, APH công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 khả quan, doanh thu hợp nhất đạt 4.118 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 35 tỷ đồng, báo lãi trở lại sau khi ghi nhận lỗ trong quý 4/2022 do cải thiện hiệu quả kinh doanh, giá hạt nhựa tăng trở lại và chi phí bán hàng giảm mạnh.