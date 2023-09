An Phát Holdings huy động 165 tỷ đồng trái phiếu

An Phát Holdings huy động thành công 165 tỷ đồng trái phiếu. Ảnh: APH.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (An Phát Holdings - HoSE: APH) vào ngày 15/9 đã phát hành thành công 165 tỷ đồng trái phiếu APHH2325001, kỳ hạn 2 năm lãi suất 11%/năm. Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu APHH2325001 là Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan việt Nam.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu APHH2325001 là 29,5 triệu cổ phiếu CTCP Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA).

Với số tiền huy động từ lô trái phiếu kể trên, APH sẽ sử dụng để tất toán trước hạn các hợp đồng vay hơn 163 tỷ đồng của các công ty. Cụ thể là khoản vay với CTCP Vật liệu Xây dựng Công nghệ cao An Cường (36 tỷ đồng); CTCP Khu công nghiệp kỹ thuật cao An Phát (28 tỷ đồng); CTCP Liên vận An Tín (19,2 tỷ đồng); Công ty TNHH An Trung Industries (20 tỷ đồng); CTCP Nhựa Bao Bì An Vinh (25 tỷ đồng); CTCP An Thành Bicsol (35 tỷ đồng).

BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 ghi nhận doanh thu thuần APH đạt 7.363 tỷ đồng, giảm 22,6% so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận sau thuế là 44,8 tỷ đồng, giảm 73%.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của APH tại ngày 30/6/2023 đạt 12.284 tỷ đồng, giảm 270 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho là 1.844 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản. Phần lớn là tiền nguyên vật liệu và hạ tầng các khu công nghiệp với tổng 979 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của công ty là 6.214 tỷ đồng, trong đó vay nợ chiếm hơn 4.400 tỷ đồng.