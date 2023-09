An Phát Holdings kí kết hợp tác với đối tác Hoa Kỳ

Tham dự lễ kí kết, về phía Tập đoàn An Phát Holdings có ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch Tập đoàn, ông Phạm Đỗ Huy Cường – Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng các đại diện cán bộ lãnh đạo cấp cao khác. Về phía đối tác Hoa Kỳ, có đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Lễ kí kết Biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh diễn ra dưới sự chứng kiến của Ban lãnh đạo tỉnh Hải Dương, đại diện Tổng lãnh sự Việt Nam tại Houston cùng quan chức Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.



Cụ thể, An Phát Holdings đã kí kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với 5 doanh nghiệp là Công ty Dakota Western, Công ty CJ Bio, Công ty Katoen Natie; Công ty Hellmann Worldwide Logistics, Công ty One Circle Logistics. Theo đó, An Phát Holdings đã kí cam kết hợp tác phát triển sản phẩm dịch vụ với đối tác tại Hoa Kỳ trong giai đoạn 2023 – 2028.

Về việc kí kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với đối tác Hoa Kỳ, ông Phạm Đỗ Huy Cường, Tổng Giám đốc An Phát Holdings cho biết: "Trong hơn 10 năm qua, Hoa Kỳ là thị trường lớn và trọng điểm của An Phát Holdings. Kim ngạch xuất khẩu của An Phát Holdings tại thị trường Hoa Kỳ luôn tăng trưởng ổn định bất chấp tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động trong thời gian vừa qua. Tôi kỳ vọng, việc ký kết các MoU ngày hôm nay sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa hoạt động kinh doanh của An Phát Holdings tại Hoa Kỳ nói riêng và thị trường Bắc Mỹ nói chung; qua đó giúp An Phát Holdings thực hiện mục tiêu mở rộng thị trường, nâng tầm thương hiệu, phát triển bền vững."

Đoàn lãnh đạo tỉnh Hải Dương thăm trụ sở của An Phát Holdings tại Hoa Kỳ

Sự kiện kí kết hợp tác nằm trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn cán bộ tỉnh Hải Dương tại Hoa Kỳ nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, chính sách và cơ hội đầu tư vào tỉnh Hải Dương, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao vào Tỉnh. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn BLĐ tỉnh Hải Dương và các doanh nghiệp đã có cơ hội tiếp xúc, làm việc với các cơ quan, tổ chức tại Hoa Kỳ, đồng thời thăm quan và học hỏi kinh nhiệm từ các Tập đoàn lớn, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại đây.

Hơn 10 năm chinh phục thị trường Hoa Kỳ

Trong 18 CTTV, An Phát Holdings có gần 10 công ty xuất khẩu, bao gồm các mặt hàng như: bao bì, nguyên liệu và phụ gia ngành nhựa, sản phẩm sinh học phân hủy, sản phẩm nhựa nội thất… và một số công ty thành viên có trụ sở tại Hoa Kỳ hoạt động trong các lĩnh vực nguyên liệu sản phẩm xanh, logistics…

Từ năm 2012, Hoa Kỳ là một trong những thị trường trọng điểm của An Phát Holdings với các mặt hàng chủ lực như bao bì, sàn SPC, sản phẩm và nguyên liệu tự hủy được xuất khẩu sang thị trường này. Tỷ trọng doanh thu tại thị trường Hoa Kỳ luôn chiếm gần 10% tổng doanh thu của Tập đoàn.

An Phát Holdings có 18 CTTV, trong đó có gần 10 công ty xuất khẩu với thị trường trọng điểm là Hoa Kỳ (ảnh sản xuất bao bì sinh học phân huỷ hoàn toàn AnEco)

Hơn một thập kỷ chinh phục thị trường Hoa Kỳ, An Phát Holdings đã liên tục ghi nhiều dấu ấn tại đây. Từ năm 2021, Tập đoàn đã bảo hộ thành công sản phẩm mang thương hiệu AnEco tại Mỹ, nhờ đó đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Amazon (Hoa Kỳ). Rất nhanh sau đó, sản phẩm của An Phát Holdings đã lọt Top danh mục sản phẩm bán chạy nhất ‘Amazon’s Choice’ của Mỹ với doanh thu tăng trưởng gấp gần 27 lần chỉ sau 3 năm ra mắt. Hiện tại, Tập đoàn đã có một công ty thành viên và các đơn vị liên kết tại thị trường Hoa Kỳ.

"Chúng tôi xác định Hoa Kỳ không chỉ là thị trường để xuất khẩu và thu hút vốn, mà còn là chìa khóa để An Phát Holdings xây dựng thương hiệu, vì một thị trường càng khó tính thì thương hiệu trưởng thành càng nhanh", đại diện An Phát Holdings cho biết.

KCN An Phát Complex của Tập đoàn An Phát Holdings tại Hải Dương là điểm đến thu hút nhiều doanh nghiệp FDI

An Phát Holdings đánh giá để thành công thâm nhập thị trường khó tính như Hoa Kỳ, Tập đoàn phải đáp ứng tiêu chuẩn và đạt các chứng nhận chất lượng riêng cho từng sản phẩm. Ngoài ra, một số đối tác tại Mỹ cũng có những yêu cầu riêng về nhà xưởng, đó là những yêu cầu về an toàn, vệ sinh nhà xưởng, tiêu chuẩn cải tiến về quy trình sản xuất… do đó An Phát Holdings cần chứng minh năng lực của mình để đáp ứng những tiêu chuẩn đó.

Bên cạnh hoạt động xuất khẩu, hiện tại An Phát Holdings đang đẩy mạnh hợp tác với đối tác tại Hoa Kỳ thông qua các chương trình xúc tiến đầu tư để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thương hiệu mạnh tại Hoa Kỳ và mở rộng thị trường toàn cầu.