Ấn tượng với chuỗi sự kiện "Loud & Clear 2023" từ Electro-Voice & Dynacord

Với sự có mặt của hơn 100 khách mời và chuyên gia, bộ đôi thương hiệu âm thanh từ Electro-Voice & Dynacord đã phối hợp cùng Công ty TNHH Thiết bị Âm thanh Trung Chính Audio (TCA) mang đến khách hàng nhiều trải nghiệm âm thanh sống động, đậm chất quốc tế.



Những sản phẩm trứ danh của thương hiệu Electro-Voice & Dynacord lần lượt được giới thiệu tới khách hàng với chất âm đẳng cấp như: loa cột di động EVOLVE 30M, EVOLVE 50M và đặc biệt là dòng loa vừa ra mắt EVERSE 8 đa năng, kháng nước đã khiến cho "bữa tiệc âm nhạc" trở nên sôi động và sống động hơn. Tại Việt Nam, dòng loa EVERSE8 được thương hiệu ủy quyền cho Công ty TNHH Thiết bị Âm thanh Trung Chính (TCA – Trung Chính Audio) làm nhà phân phối độc quyền.



Ông Nguyễn Anh Dũng – Giám đốc quốc gia Bộ phận Công Nghệ Tòa Nhà Bosch Việt Nam chia sẻ: "Tôi rất vinh dự khi Việt Nam luôn là điểm đến lý tưởng, là quốc gia tiềm năng trong việc đi đầu các xu hướng mới của các giải pháp Âm thanh Chuyên nghiệp. Đối với người yêu âm nhạc và công nghệ, những sản phẩm loa di động từ Electro-Voice & Dynacord không chỉ là thiết bị âm thanh, mà còn là nguồn cảm hứng nghệ thuật không ngừng. Trong những năm tiếp theo, Electro-Voice & Dynacord cam kết tiếp tục thừa kế và phát triển các tinh hoa công nghệ tích lũy trong hơn 90 năm qua của thương hiệu, đồng thời tăng cường các chiến dịch truyền thông để mang khách hàng đến gần hơn với hệ giải pháp âm thanh chuyên nghiệp đạt chuẩn quốc tế của chúng tôi."

Đại diện Electro-Voice & Dynacord giới thiệu tới khách mời tại sự kiện nhiều sản phẩm mới.

Electro-Voice và Dynacord là hai thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực âm thanh, thuộc sở hữu của tập đoàn Bosch - một trong những tập đoàn công nghệ đa quốc gia hàng đầu thế giới. Electro-Voice được thành lập vào những năm 1920 tại Hoa Kỳ, đã trải qua hơn một thế kỷ phát triển và đổi mới trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất loa. Dynacord, với xuất phát điểm từ Đức, đã chuyên sâu vào việc phát triển các giải pháp âm thanh đa dạng, từ loa di động đến hệ thống âm thanh cố định.



BTC giới thiệu, gửi lời cảm ơn tới các đối tác chính của chuỗi sự kiện "Loud & Clear Roadshow 2023"

Chuỗi sự kiện "Loud & Clear Roadshow 2023" đi qua 3 thành phố lớn của Việt Nam đã chính thức khép lại với những thành công rực rỡ. Đồng hành cùng sự kiện là các đối tác chính thức tại thị trường Việt Nam, lần lượt là Công ty Cổ phần Duy Hòa Phát, Công ty Giải pháp Nghe nhìn AVS (Anh Duyên Audio) và Công ty TNHH Thiết bị Âm thanh Trung Chính (TCA – Trung Chính Audio). Chuỗi sự kiện không chỉ mang đến ấn tượng cho những người yêu mến và làm việc trong lĩnh vực âm thanh chuyên nghiệp, mà còn góp phần đưa tên tuổi Electro-Voice & Dynacord đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.



Bộ phận Công nghệ Tòa nhà Bosch là nhà cung cấp các giải pháp và sản phẩm an ninh, an toàn và âm thanh hàng đầu thế giới. Tại một số quốc gia, Bosch cung cấp giải pháp và dịch vụ an ninh tòa nhà, hiệu suất năng lượng và tự động hóa tòa nhà. Với khoảng 10,900 cộng sự trên toàn cầu, Bộ phận Công nghệ Tòa nhà Bosch đạt doanh thu hơn 2,5 tỉ Euro trong năm 2022. Mục tiêu hoạt động của bộ phận là bảo vệ con người, tài sản và cơ sở vật chất. Danh mục sản phẩm bao gồm hệ thống video giám sát, cảnh báo xâm nhập, hệ thống báo cháy và âm thanh sơ tán, quản lý ra vào và hệ thống âm thanh hội nghị, âm thanh biểu diễn chuyên nghiệp. Bộ phận Công nghệ Tòa nhà sản xuất và phát triển sản phẩm tại các nhà máy ở châu Âu, châu Mỹ và châu Á.