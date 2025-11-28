Ảnh, clip: Chuyện gì đã xảy ra với sóng biển Nha Trang trước bão số 15 Koto?

Tối ngày 27/11, người dân ở khu vực bờ biển Khánh Hòa đã được chứng kiến cảnh tượng gây bất ngờ. Đó là những đợt sóng cao, liên tục đánh vào đường Phạm Văn Đồng (phường Bắc Nha Trang, Khánh Hòa) và tràn lên cả đường phố.

Khoảnh khắc sóng dâng cao, đánh vào bờ ở Khánh Hòa tối 27/11 (Nguồn: Dung Jolly)

Hiện tượng này diễn ra sau khi tỉnh Khánh Hòa vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử và đang khẩn cấp ứng phó bão số 15 (bão Koto) nên càng nhận về nhiều sự quan tâm, chia sẻ trên MXH.

Theo ghi nhận của người dân đang sinh sống tại Khánh Hòa và một số khu vực phụ cận, những đợt sóng này xuất hiện từ khoảng 19h ngày 27/11. Mỗi đợt sóng cao 2 - 3m, nước tràn lên mặt đường và gây ngập, khiến việc di chuyển qua đoạn đường Phạm Văn Đồng trở nên khó khăn. Kèm theo sóng, gió ở khu vực này cũng thổi rất mạnh.

Đoạn đường ven biển ngập hoàn toàn (Ảnh: Nha Trang Mới)

Nước biển tràn qua cả phía đường đối diện (Nguồn: Dung Jolly)

(Nguồn: Ngọc Lâm)

Trên các nền tảng MXH, loạt bài đăng ghi lại cảnh tượng này nhận được hàng trăm nghìn lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Các từ khóa liên quan như "sóng biển đánh vào bờ Nha Trang", "bão 15 mới nhất hôm nay",... đều lọt top tìm kiếm phổ biến. Đến tận nửa đêm 27/11 - rạng sáng 28/11, người dân địa phương vẫn livestream ghi nhận những cột sóng cao đánh vào bờ.

Được biết, hiện tượng sóng đánh tràn đường ở Khánh Hòa không phải lần đầu tiên xuất hiện mà thường có mỗi khi biển động. Trong tối 27/11, sóng cao như vậy là do ảnh hưởng từ không khí lạnh đang tràn xuống phía Nam và bão số 15 ở giữa biển Đông. Nhiều người cập nhật thêm rằng không chỉ riêng Khánh Hòa mà một số vùng ven biển Nam Trung Bộ cũng có cao tương tự.

Trước đó, vào chiều 27/11, theo 24h , ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay cường độ bão số 15 mạnh lên do di chuyển tới vùng nước biển ấm 27-28 độ C. Tuy nhiên, khi không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam sẽ khiến bão suy yếu về cường độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, cường độ và hướng di chuyển của bão sau ngày 28/11 tương đối phức tạp. "Thậm chí, không loại trừ phương án bão suy yếu ngay trên biển, không ảnh hưởng mưa lớn, gió mạnh trên đất liền" - ông Lâm chia sẻ. Ông Lâm lưu ý đặc điểm của cơn bão số 15 đi chậm nên ảnh hưởng trên Biển Đông dài ngày.

Theo Khánh Hòa Online , địa phương này đang gấp rút thực hiện công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 15. Chiều 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong đã trực tiếp kiểm tra, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan với bão số 15. Các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng để thông báo, hướng dẫn, trợ giúp nhân dân có biện pháp bảo vệ lồng bè, tàu, thuyền; không để người dân ở lại các lồng bè, tàu, thuyền trước khi bão ảnh hưởng đến vùng ven biển.

Đồng chí Trần Phong đặc biệt lưu ý, trong quá trình neo đậu phải đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền, tránh tình trạng xảy ra cháy nổ và đảm bảo an ninh cho các tàu, thuyền tránh trú. Đồng chí cũng đề nghị các địa phương chủ động sơ tán dân, lực lượng lao động ra khỏi khu vực xung yếu, sạt lở, lũ quét, ngập sâu...; tổ chức cưỡng chế và báo cáo tỉnh đối với những trường hợp không chấp hành.

(Tổng hợp)