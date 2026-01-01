Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026
Sáng ngày đầu năm mới 2026, Hà Nội khoác lên mình vẻ đẹp yên bình hiếm có với phố phường vắng lặng, nhịp sống chậm rãi.
Sáng ngày đầu năm mới 2026, Hà Nội hiện lên với vẻ đẹp yên bình và trầm lắng hiếm thấy. Phố phường vắng lặng, không còn cảnh xe cộ ồn ào, hối hả thường ngày, nhịp sống dường như chậm lại để nhường chỗ cho những khoảnh khắc thư thả. Người dân thong dong ra đường tập thể dục sớm, tận hưởng bầu không khí trong lành, se lạnh đặc trưng của buổi sớm đầu năm. Ở góc phố quen, vài người lặng lẽ nhâm nhi ly cà phê nóng, cốc trà ấm, ngồi trên ghế đá ngắm nhìn Hà Nội còn đang ngái ngủ một Hà Nội dịu dàng, sâu lắng và đẹp đến lạ.
Trong khi đó, tại các cửa ngõ Thủ đô, một nhịp sống khác lại diễn ra sôi động hơn, từng dòng xe nối dài, người dân hối hả rời Hà Nội, trở về quê sum họp hay tranh thủ đi du lịch tận hưởng kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, mang theo niềm háo hức và những dự định cho một năm mới.
Buổi sáng đầu tiên trong năm mới 2026, phố phường vắng hiếm hoi giữa lòng Thủ đô, khi tiếng còi xe nhường chỗ cho sự yên tĩnh.
TP.HCM sáng đầu năm: Cà phê rộn ràng, đường phố vắng lạ
Sáng 1/1/2026, ngày đầu năm mới, TP.HCM khoác lên mình nhịp sống chậm hiếm thấy. Tại khu vực trung tâm phường Sài Gòn, nhiều quán cà phê mở cửa từ sớm, rộn ràng tiếng cười nói. Người dân thong thả gặp gỡ, tận hưởng không khí mát mẻ cùng nắng nhẹ đầu ngày, nhiều gia đình diện áo dài, ghi lại những khoảnh khắc đầu năm mới.Trên các tuyến đường lớn, khung cảnh vắng vẻ lạ thường, mang đến cảm giác yên bình giữa đô thị đông đúc.
Trong khi đó, chợ Thị Ngè vẫn tấp nập từ sáng sớm với hoạt động mua bán quen thuộc, phục vụ bữa cơm đầu năm của nhiều gia đình. Ở phía Đông thành phố, người dân đạp xe, tập thể dục trên tuyến đường Mai Chí Thọ rộng thoáng, tận hưởng tiết trời dễ chịu. Tại một con hẻm thuộc phường Thạnh Mỹ Tây, những dãy cờ đỏ rợp lối đi tạo nên không khí rộn ràng ngày đầu năm. Đáng chú ý, nhiều du khách nước ngoài hào hứng dạo phố, ghi lại khoảnh khắc đón năm mới tại TP.HCM – thành phố đông dân bậc nhất Việt Nam.
