Ngày 5/1/2026, một sự kiện đặc biệt diễn ra tại Hà Nội

Ngày 05/01/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, thủ đô Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”. Chương trình thể hiện sự hưởng ứng tích cực, chủ động và thiết thực của Đài Tiếng nói Việt Nam chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Thông qua ngôn ngữ văn hóa và nghệ thuật, chương trình góp phần tạo không khí phấn khởi đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các tầng lớp Nhân dân ở thời điểm lịch sử đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

“Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” là lời nhắn gửi sâu sắc về tình cảm và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng trong quá trình lãnh đạo đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, định hướng những mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới. Chương trình được nghệ thuật hoá, xuyên suốt từ chiều sâu truyền thống đến nhịp sống đương đại, kết nối những giá trị văn hóa - lịch sử với tinh thần đổi mới của thời đại, chuyển tải thông điệp lớn: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhân dân luôn luôn giữ trọn sự tin tưởng, tình yêu với Đảng quang vinh.

Không chỉ dừng lại ở một chương trình nghệ thuật, “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” thể hiện vị thế của Đài Tiếng nói Việt Nam với tư cách là cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện quốc gia, đồng thời khẳng định vị thế của một đơn vị có truyền thống bền bỉ trong việc khởi xướng, đồng hành và nuôi dưỡng các sáng tác văn học nghệ thuật mang giá trị tư tưởng và chiều sâu văn hóa.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi thuộc nhiều thế hệ, trong đó có các nghệ sĩ trưởng thành từ môi trường sáng tạo nghệ thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam như: NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Đăng Thuật, Đinh Thành Lê, nghệ sĩ ngâm thơ Ngọc Thọ. Ngoài ra còn có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, được công chúng mến mộ như ca sĩ Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Quách Mai Thy, Minh Thúy, Lâm Phúc, RamC, Cao Phú Quý; Dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật HT, tốp ca ASP và Câu lạc bộ Thiếu nhi Sao Tuổi Thơ. Không gian biểu diễn đa dạng sắc màu với Dàn nhạc bán cổ điển, cùng những ca khúc truyền thống và hiện đại.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần trình diễn các tác phẩm tiêu biểu đạt giải, được lựa chọn từ Cuộc vận động sáng tác ca khúc, bài dân ca đặt lời mới và Cuộc thi sáng tác thơ “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”. Các tác phẩm được dàn dựng công phu và lần đầu tiên ra mắt công chúng trong không gian Nhà hát Hồ Gươm, góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn học nghệ thuật Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” là một công trình ý nghĩa của Đài Tiếng nói Việt Nam chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 14 và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đồng thời đổi mới cách chuyển tải nội dung chính luận, đưa các giá trị tư tưởng đến gần hơn với công chúng bằng hình thức nghệ thuật phù hợp với nhịp sống đương đại.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Kênh Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV); tiếp sóng trên hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước; phát thanh trực tiếp trên các kênh VOV1, VOV2, VOV3, VOV Giao thông; đồng thời được truyền trực tuyến trên các báo điện tử và nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam; đăng tải và phát tin trên các kênh phát thanh thiết yếu Dân tộc (VOV4) và Đối ngoại (VOV5).