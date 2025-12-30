Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cũng là Panadol nhưng khi nào uống vỉ màu xanh, khi nào uống vỉ đỏ, vỉ cam?

30-12-2025 - 20:57 PM | Sống

Panadol là thuốc quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết Panadol xanh, đỏ và cam khác nhau thế nào?

Dược sĩ Khuất Thị Phượng (Phòng khám đa khoa Yên Hòa) cho biết, Panadol là nhóm thuốc có công dụng giảm đau, hạ sốt chứa hoạt chất paracetamol. Tùy theo từng loại Panadol mà thành phần sẽ thay đổi nhằm phù hợp với từng vấn đề mà cơ thể mắc phải.

Trong đó, 3 loại Panadol thường được sử dụng nhất là Panadol (Panadol xanh), Panadol Extra (Panadol đỏ) và Panadol cảm cúm (Panadol xanh lá, co viên thuốc màu cam).

Panadol xanh, đỏ và cam khác nhau khá rõ về thành phần, công dụng và đối tượng dùng. Hiểu đúng sẽ giúp dùng thuốc an toàn, tránh lạm dụng.

Không phải ai cũng biết Panadol xanh, đỏ và cam khác nhau như thế nào?

Panadol vỉ xanh: Gọi là Panadol thường, thành phần chính là 500mg paracetamol. Panadol xanh có công dụng chính là hạ sốt, giảm đau từ nhẹ đến vừa như đau đầu, đau cơ, đau bụng kinh, đau họng, đau răng, đau khớp xương,...

Panadol không dùng cho trẻ dưới 6 tuổi.

Panadol vỉ đỏ: Gọi là Panadol Extra, ngoài thành phần 500mg Paracetamol còn chứa Caffeine là một chất tăng cường tác dụng giảm đau của Paracetamol, đồng thời giúp làm phục hồi sự tỉnh táo, tập trung khi mệt mỏi.

Panadol Extra không dùng cho trẻ dưới 12 tuổi.

Panadol cam: Gọi là Panadol cảm cúm, ngoài 2 thành phần 500mg paracetamol, 25g caffeine thì còn thêm vào 5mg phenylephrine hydrochloride. Tác dụng chủ yếu giúp giảm bớt các triệu chứng cảm cúm như nghẹt mũi, sổ mũi, đau họng.

Panadol cảm cúm cũng không dùng cho trẻ dưới 12 tuổi.

Theo dược sĩ Phượng, việc nhận biết thành phần, công dụng của từng loại Panadol giúp mọi người hiểu hơn về thuốc nhưng để sử dụng vẫn cần đến chỉ định của bác sĩ để đảm bảo an toàn.

Vì sao nắp chai thủy tinh thường có 21 răng cưa? Mang công dụng đặc biệt nhưng nhiều người không biết

Theo V.Linh/VTC News

VTC News

