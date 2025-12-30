Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mẹo pha nước rửa bát + baking soda để tẩy vết khét trên bếp: Nghe hay nhưng sai bét, càng làm càng xước

30-12-2025 - 19:52 PM | Sống

Công thức “nước rửa bát + baking soda” đang được lan truyền như một cách tẩy vết khét nhanh chóng trên mặt bếp. Nhưng thợ kỹ thuật cảnh báo: dùng sai sẽ khiến bếp xước mờ, hỏng lớp bảo vệ và xuống cấp rất nhanh.

Một tuần trước, chị Hạnh (38 tuổi, TP.HCM) nhìn thấy một mẹo trên MXH: trộn nước rửa bát với baking soda thành hỗn hợp sệt rồi chà lên mặt bếp để đánh bay vết khét. Thấy video nào cũng làm sạch bóng trong vài giây, chị làm theo. Kết quả: mặt bếp từ của chị xuất hiện hàng loạt vệt mờ như sương.

“Khi thợ tới xem, họ bảo tôi đã vô tình làm mòn lớp phủ bảo vệ của bếp. Dấu xước nhìn rất rõ, mà sửa thì tốn hơn triệu. Tôi chỉ biết tự trách sao tin mẹo trên mạng quá nhanh”, chị kể.

Chuyện của chị Hạnh không phải hiếm. Nhiều người dùng vẫn nghĩ baking soda và nước rửa bát lành tính, nhưng thực tế kết hợp sai có thể làm hỏng mặt bếp chỉ sau vài phút.

Mẹo pha nước rửa bát + baking soda để tẩy vết khét trên bếp: Nghe hay nhưng sai bét, càng làm càng xước- Ảnh 1.

1. Vì sao công thức “nước rửa bát + baking soda” lại dễ làm xước mặt bếp?

Trên lý thuyết, nước rửa bát có khả năng làm tan dầu mỡ, còn baking soda giúp tẩy mảng bám nhẹ. Nhưng khi trộn hai thứ lại, hỗn hợp trở nên:

- Sệt và thô, tạo lực ma sát lớn

- Chứa hạt baking soda chưa tan, dễ cào vào bếp kính

- Khó trôi, khiến người dùng phải chà mạnh hơn để lau sạch

Thợ vệ sinh bếp giải thích: “Mặt bếp từ và bếp hồng ngoại có lớp phủ chống xước rất mỏng. Chỉ cần chà baking soda dạng sệt vài lần là lớp này trôi ngay. Vệt xước sẽ hằn ra mãi”.

2. Ba sai lầm phổ biến khiến bếp càng chà càng xước

Sai lầm 1: Trộn hỗn hợp đặc, rồi chà mạnh bằng miếng cọ cứng

Nhiều chị em có thói quen dùng miếng rửa bát mặt xanh hoặc miếng cọ kim loại cho “nhanh sạch”. Nhưng khi kết hợp với baking soda:

- Lực mài mòn tăng gấp đôi

- Bếp xước mờ theo đường vòng xoáy

- Lâu ngày mặt kính đục hẳn, khó lau bóng

Mẹo pha nước rửa bát + baking soda để tẩy vết khét trên bếp: Nghe hay nhưng sai bét, càng làm càng xước- Ảnh 2.

Sai lầm 2: Đổ hỗn hợp lên toàn bộ mặt bếp

Hỗn hợp dễ khô lại, tạo lớp cát mỏng. Khi lau, các hạt cứng quét ngang toàn bộ bề mặt → xước rộng hơn ban đầu.

Sai lầm 3: Tin vào clip “chà 5 giây sáng bóng”

Dưới ánh sáng studio, bếp luôn trông bóng loáng. Nhưng thực tế:

- Vết xước nhỏ chỉ hiện dưới ánh sáng tự nhiên

- Sau 1–2 tuần, bếp xỉn và mờ hơn

- Dù lau kỹ cũng không phục hồi được lớp phủ ban đầu

3. Vậy tẩy vết khét trên bếp thế nào mới đúng và an toàn?

Thợ chuyên nghiệp thường không dùng hỗn hợp nước rửa bát + baking soda cho bếp. Họ làm theo 4 bước đơn giản sau:

Bước 1: Làm mềm vết khét bằng nước nóng

Đặt khăn ẩm nóng lên vết bám trong 3–5 phút → Giúp vết khét bong ra tự nhiên, không cần ma sát mạnh.

Bước 2: Nhỏ vài giọt nước rửa bát pha loãng

Không đổ trực tiếp. Thay vào đó, pha 1 giọt nước rửa + 100 ml nước ấm, dùng khăn mềm thấm lên bếp.

Bước 3: Dùng khăn microfiber lau nhẹ theo vòng tròn

Không dùng miếng cọ. Khăn microfiber giảm 70% lực ma sát và không gây xước.

Bước 4: Lau lại bằng nước sạch và khăn khô

Nếu còn vệt khét, lặp lại 1–2 lần.

Mẹo thêm của thợ: Nếu vết cháy quá cứng, dùng dao cạo chuyên dụng cho bếp (khoảng 30–50k), vuốt nhẹ theo góc 30 độ. Đây là dụng cụ an toàn hơn nhiều so với chà baking soda.

Mẹo pha nước rửa bát + baking soda để tẩy vết khét trên bếp: Nghe hay nhưng sai bét, càng làm càng xước- Ảnh 3.

4. Khi nào tuyệt đối không dùng baking soda trên mặt bếp?

- Bếp có bề mặt đen bóng

- Bếp từ đời mới có lớp phủ nano chống bám

- Bếp đã từng bị xước trước đó

- Bếp kính mỏng, lâu năm

- Bếp có lớp trang trí màu hoặc hoa văn

Với các loại bếp này, baking soda dù pha loãng cũng không phải lựa chọn tốt.

5. Bài học rút ra: Không phải mẹo nào trên mạng cũng áp dụng được

Mẹo pha nước rửa bát + baking soda để tẩy vết khét trên bếp: Nghe hay nhưng sai bét, càng làm càng xước- Ảnh 4.

Chị Hạnh chia sẻ thêm: “Nhìn clip người ta làm sạch bếp nhanh quá nên tôi làm theo liền. Ai ngờ càng chà càng xước. Từ đó tôi chỉ dám dùng khăn mềm và nước rửa bát pha loãng thôi”.

Nếu không muốn tốn tiền thay mặt bếp, hãy nhớ:

- Không trộn nước rửa bát + baking soda để chà bếp

- Không dùng miếng cọ cứng

- Không chà mạnh

- Luôn làm mềm vết bám trước khi xử lý

Mặt bếp sạch thì ai cũng thích, nhưng bền mới là quan trọng nhất.

Theo Thảo Nguyễn

Phụ nữ số

