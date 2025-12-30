Cùng MSB khép lại năm cũ bằng những thanh âm trọn vẹn cảm xúc

Nằm trong khuôn khổ chương trình "Thanh âm tinh hoa", tối 28/12, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đồng hành cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội mang đến New Year Concert tại Nhà hát Hồ Gươm – một đêm hòa nhạc như lời chào khép lại năm cũ và mở ra những kỳ vọng mới.

Diễn ra tại không gian nghệ thuật đạt chuẩn quốc tế, New Year Concert đưa khán giả bước vào thế giới âm nhạc nơi những thanh âm cổ điển và đương đại gặp nhau. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, chương trình quy tụ các nghệ sĩ quốc tế Sagyntay Nazym Zhalgasbaikyzy (soprano), Rassul Zharmagambetov (baritone) cùng nghệ sĩ guitar Hoàng Tùng. Sự góp mặt của các nghệ sĩ đã mang đến sắc màu đa dạng, tạo nên bức tranh âm nhạc giàu cảm xúc cho đêm diễn cuối năm.

New Year Concert được thiết kế theo cấu trúc hai phần, dẫn dắt khán giả đi qua những không gian âm nhạc khác nhau. Nửa đầu chương trình mở ra thế giới cổ điển châu Âu với những tác phẩm kinh điển, giàu tính nghệ thuật và chiều sâu cảm xúc.

Với MSB, việc đồng hành cùng New Year Concert không đơn thuần là tài trợ một sự kiện nghệ thuật. Đây là món quà đặc biệt của MSB, thể hiện sự trân trọng và cam kết "vươn tầm cùng khách hàng, hướng tới những giá trị sống đẳng cấp". Bên cạnh hành trình trải nghiệm sản phẩm dịch vụ tài chính thông suốt, mang đến sự thuận tiện và lợi ích hài hòa, MSB sẽ đồng hành trọn vẹn cùng khách hàng từ sự thấu cảm trong tinh thần và tâm trí. MSB hi vọng sẽ chung tay nâng tầm văn hóa cảm thụ nghệ thuật hàn lâm, lan tỏa giá trị của âm nhạc cổ điển, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các chương trình nghệ thuật tầm vóc quốc tế.