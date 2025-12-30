Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ký hiệu HB, B trên bút chì có liên quan tới sức khỏe không?

30-12-2025 - 19:30 PM | Sống

Bút chì là vật dụng quen thuộc, gắn bó với học sinh, sinh viên và nhiều ngành nghề sáng tạo.

Trên mỗi chiếc bút chì đều có các ký hiệu như HB, B hay 2B in trên thân bút. Những ký hiệu này lại khiến không ít người thắc mắc: chúng có ý nghĩa gì và liệu có liên quan đến mức độ an toàn cho sức khỏe hay không?

Theo các tài liệu lịch sử, bút chì đã xuất hiện từ hơn 2.000 năm trước, từ thời La Mã cổ đại. Khi đó, con người sử dụng những thanh chì hoặc khối chì đặt trong ống kim loại để ghi chép, đánh dấu. Dù đơn giản, nhưng đây được xem là tiền thân của bút chì ngày nay.

Bước ngoặt quan trọng diễn ra vào thế kỷ 16, khi một loại khoáng chất màu đen mang tên graphite được phát hiện tại Borrowdale (Anh). Graphite có khả năng để lại vệt đen rõ trên giấy, tương tự than, nên được gọi là than chì.

Do đặc tính mềm và dễ vỡ, ban đầu than chì được quấn bằng dây để sử dụng, sau đó được đặt vào các thanh gỗ rỗng ruột. Từ đó, bút chì vỏ gỗ ra đời và nhanh chóng phổ biến khắp châu Âu rồi lan ra toàn thế giới.

Ký hiệu HB, B trên bút chì có liên quan tới sức khỏe không?- Ảnh 1.

Sản xuất bút chì.

Cùng với sự hoàn thiện của bút chì, hệ thống ký hiệu trên thân bút cũng hình thành. Những chữ cái như H hay B thực chất phản ánh tỷ lệ giữa than chì và đất sét trong ruột bút.

- Chữ H, viết tắt của "Hard", chỉ ruột chì cứng hơn, cho nét nhạt và mảnh.

- Chữ B – "Black" – thể hiện ruột chì mềm hơn, tạo nét đậm và đen.

- HB là sự kết hợp cân bằng giữa hai yếu tố này, vì vậy cho nét viết vừa phải, không quá nhạt cũng không quá đậm.

Nhờ đặc tính ổn định, ít nhòe và dễ tẩy, bút chì HB được xem là loại tiêu chuẩn, phù hợp cho viết, ghi chép, học tập và thi cử. Trong khi đó, bút chì nhóm B thường được ưa chuộng trong vẽ nghệ thuật, tô bóng, còn nhóm H lại phổ biến trong vẽ kỹ thuật, kiến trúc, nơi đòi hỏi độ chính xác cao. Con số đi kèm chữ cái cho biết mức độ tăng dần của độ cứng hoặc độ đậm, chẳng hạn 2B sẽ đậm hơn B, còn 2H sẽ nhạt hơn H.

Ký hiệu HB, B trên bút chì có liên quan đến sức khỏe?

Về mối liên quan đến sức khỏe, các chuyên gia khẳng định bản thân ký hiệu HB hay B không phản ánh mức độ an toàn hay độc hại của bút chì. Trên thực tế, ruột bút chì hiện đại không làm từ chì kim loại vốn độc hại mà là than chì, một dạng carbon tương đối trơ và không gây độc. Việc vô tình dính một lượng rất nhỏ than chì vào da hay miệng thường không gây nguy hiểm.

Tuy vậy, nguy cơ sức khỏe có thể phát sinh từ những yếu tố khác. Trẻ nhỏ có thói quen ngậm hoặc cắn bút chì dễ bị trầy xước niêm mạc miệng. Ngoài ra, lớp sơn phủ bên ngoài của các loại bút chì kém chất lượng, không rõ nguồn gốc có thể chứa kim loại nặng. Với những người thường xuyên vẽ kỹ thuật hoặc mỹ thuật trong không gian kín, việc hít phải bụi than chì trong thời gian dài cũng có thể gây kích ứng nhẹ đường hô hấp.

Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn bút chì có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn an toàn; nhắc nhở trẻ em không ngậm, cắn bút; đồng thời đảm bảo không gian làm việc thông thoáng khi sử dụng bút chì thường xuyên.

Tóm lại, HB hay B chỉ là những ký hiệu kỹ thuật mô tả độ cứng và độ đậm của ruột bút chì, không phải là chỉ báo về sức khỏe. Việc sử dụng bút chì an toàn hay không phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng sản phẩm và thói quen sử dụng của mỗi người.

Ai chẳng từng gọt gãy bút chì hồi nhỏ và rồi đều phải trầm trồ trước tài năng của người đàn ông này

Theo Minh Khang

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui từ năm 2026 cho phụ huynh, học sinh cả nước: Miễn phí hàng loạt khoản tiền

Tin vui từ năm 2026 cho phụ huynh, học sinh cả nước: Miễn phí hàng loạt khoản tiền Nổi bật

Nghỉ việc mời 20 đồng nghiệp dự tiệc chia tay nhưng không ai đến, tôi chẳng trách nửa lời, còn phải cảm ơn

Nghỉ việc mời 20 đồng nghiệp dự tiệc chia tay nhưng không ai đến, tôi chẳng trách nửa lời, còn phải cảm ơn Nổi bật

Cùng MSB khép lại năm cũ bằng những thanh âm trọn vẹn cảm xúc

Cùng MSB khép lại năm cũ bằng những thanh âm trọn vẹn cảm xúc

19:30 , 30/12/2025
Quả dại "lột xác" thành mặt hàng hút khách, giúp nông dân thu lãi hơn 1 tỷ đồng/năm

Quả dại "lột xác" thành mặt hàng hút khách, giúp nông dân thu lãi hơn 1 tỷ đồng/năm

19:12 , 30/12/2025
Hỏi 10 người thì 9 người không biết hết công dụng thật sự của lỗ nhỏ trên con dao

Hỏi 10 người thì 9 người không biết hết công dụng thật sự của lỗ nhỏ trên con dao

18:19 , 30/12/2025
4 loại thực phẩm "ăn mòn" khớp nhanh nhất nếu lạm dụng: Toàn món khoái khẩu của nhiều người

4 loại thực phẩm "ăn mòn" khớp nhanh nhất nếu lạm dụng: Toàn món khoái khẩu của nhiều người

18:17 , 30/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên