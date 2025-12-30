Hỏi 10 người thì 9 người không biết hết công dụng thật sự của lỗ nhỏ trên con dao

Nhiều người cho rằng những chiếc lỗ này là chi tiết thẩm mỹ hoặc dùng để treo dao cho gọn gàng. Thực tế là ngoài công dụng dùng để treo dao lên chúng còn đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng khác mà hầu hết người dùng không biết tới.

Tối ưu hoá trải nghiệm sử dụng

Công dụng quan trọng và phổ biến của lỗ trên lưỡi dao là giảm trọng lượng và tối ưu sự cân bằng giữa lưỡi và cán. Bằng cách loại bỏ một phần vật liệu thép tại vị trí đã được tính toán kỹ, lưỡi dao trở nên nhẹ hơn mà vẫn đảm bảo độ cứng và độ bền cần thiết.

Nhờ đó, dao cho cảm giác cầm nắm thoải mái hơn, giảm mỏi tay khi thao tác lâu và giúp người dùng kiểm soát đường cắt chính xác hơn, đặc biệt với các loại dao bản lớn như dao phay, dao thái thịt hay dao đầu bếp chuyên nghiệp.

Ảnh minh hoạ

Tăng độ bền cho dao

Ở một số dòng dao chuyên dụng, lỗ tròn trên lưỡi còn đóng vai trò hấp thụ va chạm và giải phóng áp lực. Khi băm hoặc chặt thực phẩm với lực mạnh, áp lực sẽ truyền khắp thân dao có thể gây ra rung, gãy. Việc thiết kế lỗ ở vị trí phù hợp có tác dụng phân tán lực, tránh hỏng hóc và kéo dài tuổi thọ cho dụng cụ này.

Hạn chế thực phẩm bám dính, cải thiện chất lượng lát cắt

Một công dụng khác của lỗ nhỏ trên lưỡi dao là giảm hiện tượng thực phẩm bám dính khi cắt. Khi người dùng cắt các loại thịt, cá hoặc thực phẩm có độ ẩm cao, lỗ tròn tạo ra khoảng hở giúp không khí lưu thông, làm giảm ma sát giữa lưỡi dao và bề mặt thực phẩm.

Công dụng này đặc biệt hữu ích khi thái thực phẩm kết cấu mọng nước và nhiều mỡ, tạo ra các lát cắt mượt và hoàn chỉnh, ít bị nát. Với đầu bếp chuyên nghiệp hoặc người kinh doanh ẩm thực, yếu tố này rất quan trọng để giữ hình thức món ăn đẹp mắt.

Hỗ trợ an toàn và thao tác linh hoạt

Ở một số dòng dao chuyên dụng, lỗ nhỏ được thiết kế để người dùng có thể móc ngón tay khi cần lực kéo mạnh hoặc thao tác đặc biệt, giúp tăng độ an toàn và hạn chế trượt tay.

Giúp bảo quản và vệ sinh dao hiệu quả hơn

Ngoài công năng khi sử dụng, lỗ trên dao còn hỗ trợ bảo quản và vệ sinh, làm sạch cả hai mặt lưỡi dao hiệu quả hơn.

Dao thái thường lớn và nặng, khiến việc cất giữ chúng trong các giá đựng dao hoặc ngăn kéo trở nên khó khăn. Lỗ này cho phép bạn treo dao lên móc hoặc giá treo tường, giúp dễ dàng lấy ra sử dụng đồng thời tiết kiệm không gian bếp.

Ảnh minh hoạ

Người dùng có thể đảm bảo dao khô ráo, tránh tiếp xúc với bề mặt ẩm ướt - yếu tố có thể gây gỉ sét và mất vệ sinh. Việc treo dao đúng cách cũng giúp giảm nguy cơ tai nạn so với việc để dao lẫn trong ngăn kéo hoặc đặt trên mặt bàn.

Lưu ý để bảo quản dao đúng cách, hiệu quả

Sau khi dùng, dao nên được rửa sạch ngay, đặc biệt là khi cắt thịt sống, cá hoặc thực phẩm có tính axit. Không nên ngâm dao quá lâu trong nước vì độ ẩm có thể làm oxi hóa kim loại và ảnh hưởng đến lưỡi, cán dao. Bên cạnh đó, người dùng cần lau khô hoàn toàn bằng khăn sạch trước khi cất hoặc treo dao.

Không cho dao vào máy rửa bát vì có nhiệt độ cao, áp lực nước mạnh và chất tẩy rửa kiềm trong thiết bị này dễ khiến lưỡi dao nhanh cùn, xỉn màu và cán dao bong tróc. Dao nên được rửa bằng tay để giữ chất lượng lâu dài.

(Tổng hợp: Yahoo, TastingTable...)