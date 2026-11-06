Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ảnh cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và đồng phạm ra tòa vụ 'gây khó' để nhận hối lộ 30,2 tỷ đồng

| | Xã hội

Ông Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) bị cáo buộc biết cấp dưới Tống Hải Nam cùng đồng phạm cố tình "gây khó khăn" để doanh nghiệp cung ứng lao động ra nước ngoài phải hối lộ nhưng ông không can thiệp mà "ngó lơ" để hưởng lợi hơn 16 tỷ đồng.

Sáng 6/11, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và đồng phạm.

Khi kiểm tra thành phần tham gia tố tụng, HĐXX cho biết một số luật sư và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử không ý kiến gì về sự vắng mặt những người này. Nhóm bị cáo đều đồng ý với luật sư có mặt tại tòa để thực hiện quyền bào chữa. HĐXX sau khi hội ý quyết định cho phiên tòa tiếp tục theo quy định.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan - người đứng trước bục khai báo.

Nhóm đồng phạm của ông Nguyễn Bá Hoan tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trong vụ án, ông Hoan và ông Tống Hải Nam, cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với nhóm cán bộ cấp dưới bị cáo buộc nhận hối lộ tổng số tiền 30,2 tỷ đồng. Riêng ông Hoan hưởng lợi hơn 16 tỷ đồng; ông Tống Hải Nam nhận hơn 14,3 tỷ đồng.

Việc đưa, nhận hối lộ này khởi phát từ việc ông Tống Hải Nam và cấp dưới cố tình "gây khó khăn" cho doanh nghiệp khi họ nộp hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc cấp đổi giấy phép đưa người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài.

Cơ quan tố tụng xác định, ông Hoan đồng ý cho xây dựng một quy trình "rào cản" khiến doanh nghiệp không còn đường nào khác là phải "bôi trơn". Phiên tòa dự kiến diễn ra 2 ngày.

Theo Hoàng An

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân trên cả nước chú ý quy định tăng mức phạt đến 200 triệu đồng từ 11/11

Tất cả người dân trên cả nước chú ý quy định tăng mức phạt đến 200 triệu đồng từ 11/11 Nổi bật

TP.HCM: Vợ bán vé số, chồng mua ủng hộ 5 tờ, chiều nhận tin trúng 10 tỷ đồng

TP.HCM: Vợ bán vé số, chồng mua ủng hộ 5 tờ, chiều nhận tin trúng 10 tỷ đồng Nổi bật

Đường phố tắc không lối thoát sau cơn mưa lớn

Đường phố tắc không lối thoát sau cơn mưa lớn

13:42 , 06/11/2026
Tất cả người dân đang có thẻ BHYT chú ý thông báo mới nhất từ BHXH Việt Nam

Tất cả người dân đang có thẻ BHYT chú ý thông báo mới nhất từ BHXH Việt Nam

13:22 , 06/11/2026
Bắt giữ Lò Thị Hương SN 1988

Bắt giữ Lò Thị Hương SN 1988

12:42 , 06/11/2026
Công an kiểm tra tại bệnh viện lúc 00 giờ 40 phút, bắt quả tang Lài Văn Quang SN 1989

Công an kiểm tra tại bệnh viện lúc 00 giờ 40 phút, bắt quả tang Lài Văn Quang SN 1989

12:19 , 06/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên