Ảnh cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và đồng phạm ra tòa vụ 'gây khó' để nhận hối lộ 30,2 tỷ đồng

Khi kiểm tra thành phần tham gia tố tụng, HĐXX cho biết một số luật sư và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử không ý kiến gì về sự vắng mặt những người này. Nhóm bị cáo đều đồng ý với luật sư có mặt tại tòa để thực hiện quyền bào chữa. HĐXX sau khi hội ý quyết định cho phiên tòa tiếp tục theo quy định.