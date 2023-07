Anh em "song sinh" của Toyota Wigo cháy hàng, chỉ 2 ngày đã không còn gì để bán

Perodua Axia E là dòng xe hợp tác giữa thương hiệu ô tô Malaysia với Toyota. Chiếc xe này sử dụng nền tảng từ chiếc Toyota Wigo thế hệ cũ.

Chiếc xe ô tô hạng A này có giá bán chưa bao gồm bảo hiểm chỉ 22.000 RM (khoảng 111 triệu đồng). So với bản tiêu chuẩn G của Axia thế hệ thứ hai mới ra mắt tại Malaysia vào hồi đầu năm nay, mức giá xe Perodua Axia E 2023 rẻ hơn 16.600 RM (84 triệu đồng). Với mức giá trên, đây là chiếc xe ô tô rẻ nhất tại thị trường Malaysia.

Ngày 7/7, chủ tịch kiêm CEO Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad của Perodua cho biết, chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ, toàn bộ 2.500 chiếc Axia E đã "cháy hàng". Được biết, đây chỉ là phiên bản tiêu chuẩn không trang bị nhiều tính năng, cũng như chỉ sử dụng hộp số sàn. "Mẫu xe Axia E mới ra mắt của chúng tôi nhận phản hồi rất tích cực. Toàn bộ 2.500 chiếc xe có sẵn của chúng tôi đã được bán hết trong vòng 48 giờ", ông nhấn mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm, công ty đã sản xuất 153.813 xe, bán 144.690 xe, tăng lần lượt 17% và 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số kỷ lịch trên đã khiến lần đầu tiên trong lịch sử, Perodua Bezza đã trở thành xe bán chạy nhất (40.555 chiếc), vượt sản phẩm truyền thống Perodua Myvi (32.319 chiếc).

Perodua Axia E 2023 siêu rẻ không khác biệt nhiều so với phiên bản 2019 từng bán ở thị trường Malaysia cách đây vài năm.

Về ngoại hình, mẫu xe hạng A này có thiết kế và trang bị không giống hoàn toàn với Toyota Wigo 2023. Xe sử dụng vành hợp kim 14 inch, không có đuôi cá phía sau, đèn pha chỉ là loại halogen nhưng dùng bóng thấu kính projector, gương chiếu hậu bằng nhựa màu đen và không có đèn sương mù. Xe có gương chiếu hậu tự động mở/tích hợp đèn LED. Xe có thêm màu sơn mới là xám Granite Grey, bên cạnh 2 màu cũ là bạc Glittering Silver và trắng Ivory White.

Là phiên bản giá rẻ nên Perodua Axia E chỉ có những tính năng cơ bản nhất, chứ không có nhiều tiện nghi phục vụ người lái. Perodua Axia có cửa sổ chỉnh điện, điều hòa chỉnh tay, ghế sau có thể gập xuống, bảng đồng hồ analog với màn hình nhỏ hiển thị nhiên liệu, 2 túi khí và móc ghế trẻ em Isofix.

Xe cũng được trang bị vô lăng gật gù, nút bấm khởi động máy, chìa khóa thông minh, ghế thể thao bọc nỉ pha da, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, vô lăng bọc da và màn hình kỹ thuật số phục vụ hệ thống điều hòa.

Xe thiếu những trang bị như đồng hồ hiển thị vòng tua máy, hệ thống giải trí (không có cả loa), khóa cửa trung tâm, khóa cửa từ xa, hệ thống cân bằng điện tử hay hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Perodua Axia E 2023 dùng động cơ xăng mã 1KR-VE, dung tích 1.0 lít, sản sinh công suất tối đa 67 mã lực và mô-men xoắn cực đại 91 Nm, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp.

Về an toàn, xe có trang bị an toàn vượt trội so với "anh em song sinh" Toyota Wigo mới. Xe sở hữu 6 túi khí, cảm biến trước/sau, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành... Các trang bị đáng chú ý khác bao gồm: Kiểm soát chân ga, cảnh báo/ngăn lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và đèn chiếu xa tự động. Nhờ đó, Perodua Axia thế hệ mới đã được ASEAN NCAP đánh giá 4 sao về mặt an toàn.