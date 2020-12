Anh sẽ nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên vào đầu tuần tới

Những liều vaccine đầu tiên sẽ được triển khai tới Anh vào ngày 8/12, với những đối tượng ưu tiên tiêm là người trên 80 tuổi, nhân viên y tế, điều dưỡng...

Vaccine Covid-19 của hãng Pfizer. Ảnh: Reuters



Tuần trước, Anh đã phê duyệt việc sử dụng khẩn cấp cho vaccine Covid-19 của hãng Pfizer và BioNTech. Anh đã đặt mua 40 triệu liều đủ tiêm cho 20 triệu người trong tổng số 67 triệu người dân của nước này. Anh hi vọng, khoảng 800.000 liều sẽ được cung cấp trong tuần đầu tiên.

Bộ Y tế Anh cho biết, những liều vaccine đầu tiên được nhập từ Bỉ, được lưu trữ tại những điểm an toàn, đảm bảo chất lượng. Vaccine do Pfizer và BioNTech cần được cất giữ ở nhiệt độ âm 70 độ C và chỉ có thể giữ trong tủ lạnh thông thường trong năm ngày./.