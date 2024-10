“Anh tài” Đinh Tiến Đạt, “Chị đẹp” Bảo Anh hội ngộ, hứa hẹn bùng nổ cùng 20 nghệ sĩ Vbiz tại một sự kiện dành cho sinh viên Hà Nội

We Love Vietnam là series show âm nhạc do công ty +84 Entertainment sản xuất với mục đích tạo ra một sân chơi âm nhạc dành riêng cho nghệ sĩ và khán giả thuộc gen Z, gen Y - thế hệ người trẻ năng động, cá tính và sáng tạo của thời đại mới.

Tiếp nối thành công từ sự kiện đầu tiên tại TP.HCM, BTC có kế hoạch đưa We Love Vietnam đến với nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước, trong đó Hà Nội là điểm dừng chân tiếp theo với show diễn vào ngày 27/10 (từ 16:00 đến 21:30) tại trường Đại học Đại Nam (số 1 Phố Xốm, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội) với không gian biểu diễn rộng lớn, có sức chứa lên tới 8.000- 10.000 khán giả.

22 nghệ sĩ tham gia We Love Vietnam in Hanoi vào ngày 27/10.

Bà Quỳnh Châu - Giám đốc công ty +84 Entertainment - cho biết, We Love Vietnam in Hanoi sẽ là “Festival âm nhạc” bùng nổ dành cho sinh viên Hà Nội với sự xuất hiện của ‘anh trai' Đinh Tiến Đạt, ‘anh trai’ Hà Lê, ‘chị đẹp' Bảo Anh, ‘chị đẹp' Lynk Lee cùng Lil'Knight, Kimmese, Phúc Du, Pháo, Han Sara, Osad, Kai Đinh, Cheng, Hoàng Duyên, Jaykii, Richchoi, Linh Ka, Changg, Mylina, DJ Bubi, DJ Goku, DJ STTY, DJ TEDDY DOOX…

Cũng giống như format tại TP HCM, chương trình sẽ mang tới những tiết mục âm nhạc sôi động, tràn đầy năng lượng cùng phần đấu giá vật phẩm của các nghệ sĩ. Toàn bộ số tiền thu được từ màn đấu giá sẽ được ủng hộ vào quỹ thiện nguyện chương trình Cặp lá yêu thương của VTV.

Đồng hành và tham gia sản xuất We Love Vietnam in Hanoi cùng công ty +84 Entertainment còn có Tổng đạo diễn Trần . Hồng Hà (Phó Trưởng Ban Văn nghệ của Đài truyền hình Việt Nam), giám đốc sản xuất Trương Thụy Tường Vy (người đứng sau thành công của The New Mentor, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 1,...), đạo diễn sân khấu Đức Đỗ, đạo diễn âm thanh Yên Phùng…

Tổng đạo diễn Trần . Hồng Hà cho biết, We Love Vietnam in Hanoi vào ngày 27/10 tại Đại học Đại Nam hứa hẹn sẽ bùng nổ với khán giả thế hệ gen Z, gen Y của thủ đô khi chương trình được ê-kíp dàn dựng kỹ lưỡng nhằm mang tới ‘bữa tiệc âm nhạc sôi động, hiện đại, kết nối thế hệ trẻ với tình yêu đất nước theo phong cách riêng và ấn tượng. “Các nghệ sĩ trẻ hiện nay rất năng động, sáng tạo, các ca khúc họ mang đến cho show không chỉ nói về quê hương, mà còn thể hiện sự khát vọng, nhiệt huyết của thế hệ mới với tổ quốc”, bà Trần . Hồng Hà nói.

‘Anh tài' Đinh Tiến Đạt và ‘chị đẹp' Bảo Anh nhận lời tham gia show dành cho học sinh, sinh viên Hà Nội vào ngày 27/10.

Series show âm nhạc We Love Việt Nam mang đến cơ hội gặp gỡ, kết nối để những người trẻ chia sẻ tình yêu văn hóa, con người Việt Nam, để từ đó vun đắp niềm tự hào bản sắc dân tộc, đoàn kết sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Trong mỗi chương trình, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn mang đến các vật phẩm cá nhân đấu giá quyên góp, giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc. Điều này thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của người Việt Nam, được truyền từ đời này qua đời khác cùng hàng nghìn năm văn hiến.

Trước đó, sự kiện We Love Vietnam tại TP.HCM ngày 22/9 đã tạo được tiếng vang lớn khi thu hút đông đảo các nghệ sĩ đồng hành như ca sĩ Văn Mai Hương, Trung Quân, Ly Ly, Tlinh, Han Sara, Mỹ Anh, Táo, Linh Ka, Diệp Lâm Anh, PiaLinh, Neko Lê… và nhiều gương mặt nổi tiếng khác của showbiz. Tổng số tiền từ các màn đấu giá vật phẩm của các nghệ sĩ tại chương trình được chuyển trực tiếp cho Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) để hỗ trợ khắc phục hậu quả cho các hộ gia đình gặp thiệt hại trong cơn bão Yagi vừa qua tại các tỉnh phía Bắc.