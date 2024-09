"Anh tài" Duy Khánh đưa Lee Kwang Soo đi khắp Đà Lạt, 1 bức hình khiến fan bật cười

Trong thời gian qua, tài tử đình đám xứ Hàn Lee Kwang Soo ở Việt Nam để quay bộ phim Dreams Of You. Đây là dự án đánh dấu lần đầu tiên Lee Kwang Soo sang Việt Nam đóng phim. Bạn diễn của "Hoàng tử châu Á" còn có các diễn viên Việt là Duy Khánh và Hoàng Hà.

Trong thời gian quay phim, tình bạn đặc biệt đã nảy sinh giữa Lee Kwang Soo và "anh tài" Duy Khánh. Trên trang cá nhân, nam diễn viên gọi Lee Kwang Soo bằng cái tên thân thương "anh Sú" và chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ với bạn diễn Hàn Quốc. Duy Khánh giới thiệu món ăn, cảnh sắc Đà Lạt cho Lee Kwang Soo và không ngờ là món gì "anh Sú" cũng thích hết. Duy Khánh chia sẻ câu chuyện này vì muốn lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ về Lee Kwang Soo, muốn cho khán giả biết diễn viên xứ Hàn là nghệ sĩ đáng yêu và đáng quý. "Anh tài" này còn muốn thể hiện niềm tự hào về sự tuyệt vời của ẩm thực, con người và phong cảnh Việt Nam nói chung và Đà Lạt nói riêng.

Duy Khánh chia sẻ rằng để có được bức ảnh selfie 2 người cao bằng nhau như này, anh đã nhanh trí đứng trên Lee Kwang Soo... 2 bậc cầu thang.

Bức hình khiến MXH bật cười thích thú vì chênh lệch chiều cao giữa Duy Khánh và Lee Kwang Soo khá lớn (Nguồn: Hiền Nguyễn).

Nguyên văn chia sẻ của Duy Khánh:

Một trong những điều thú vị của Duy Khánh khi quay phim ở Đà Lạt những ngày qua là được takecare cho oppa Sú (anh Lee Kwang Soo) Anh Sú bảo đã đến Việt Nam nhiều lần rồi nhưng chưa có dịp đến Đà Lạt. Nên tranh thủ một buổi tối mưa phùn rả rít kéo dài, Khánh dẫn anh Sú và bác đạo diễn đi tản bộ và ăn vặt ở chợ đêm. Đi tầm khoảng 5 mét, Khánh lại nghe âm thanh: Ồhhh 뭐가 이렇게 맛있어 보이는데? (Cái gì mà ngon vậy?). Thế là Khánh lần lượt giới thiệu và mua các món ăn phổ biến tại chợ đêm Đà Lạt cho anh Sú ăn, như là bắp nướng, dâu lắc, sữa đậu nành, khoai lang mật... Ban đầu Khánh hơi quan ngại về khẩu vị của người Hàn khi ăn đồ ăn vặt Việt Nam nên cái gì Khánh cũng dặn bớt gia vị lại chút xíu. Nhưng... ai mà có dè đâu, cứ cắn 1 cái là tức tốc khen ngon quá; Bắp nướng thì anh Sú xin thêm rất nhiều mỡ hành, dâu lắc thì phải đậm đà muối tôm và đường (ảnh còn khen muối tôm Việt Nam quá là ngon). Vì hôm đó là trời mưa, nên anh Sú rất ga lăng và dành che dù cho Khánh, với một phần vì ảnh quá cao (cụ thể là 1m93) nên đi kế bên gần như không ướt giọt mưa nào, thích lắm. Chỉ là... nhìn Khánh như em bé được bố dắt đi chơi. Hahahaha. Đến khi Khánh thấy anh Sú "bận" ăn mà tay vẫn cố để che dù cho Khánh thì thật sự Khánh không thể cản trở việc tận hưởng ẩm thực Việt Nam của ảnh, nên Khánh giựt lấy cây dù để che lại cho ảnh. Trớ trêu thay, vì không lượng sức mình nên Khánh gần như phải rướng hết cánh tay đưa lên cao và chân thỉnh thoảng phải nhón lên thì mới đảm bảo được việc "che dù cho oppa Lee Kwang Soo". Sau gần 2 tiếng rong ruổi trên các con đường trung tâm Đà Lạt, Khánh lấy xe chở anh Sú và bác đạo diễn đi dạo đêm ở Đà Lạt, đi qua những cung đường ở Hồ Xuân Hương đến các con phố lấp lánh đèn đường dưới cơn mưa lất phất, vô tình lại tạo nên một bức tranh rất tình và thơ mộng. Mọi người ai cũng tấm tắt khen Đà Lạt đẹp quá, lãng mạn quá. Lý do Khánh chia sẻ nhiều như thế... Một phần vì muốn lưu giữ, chia sẻ những kỉ niệm của a oppa Sú một cách rõ nét nhất, để khán giả có thể hình dung được anh Sú là một nghệ sỹ đáng iu và đáng quý như thế nào. Một phần là vì Khánh muốn thể hiện niềm tự hào về sự tuyệt vời của ẩm thực, con người và phong cảnh Việt Nam nói chung và Đà Lạt nói riêng. P/s : Sẽ có một bài chia sẻ riêng về anh Sú sau khi dự án phim đóng máy nhen. Hihi.

Ngay lập tức, chia sẻ của Duy Khánh khiến netizen khắp nơi phát sốt. Bài đăng đã đạt 35 ngàn lượt like, thu hút nhiều bình luận tích cực về tình bạn của 2 ngôi sao Hàn - Việt và mong chờ sớm được xem phim Dreams Of You.

Từ đầu tháng 8, người hâm mộ liên tục bắt gặp Lee Kwang Soo xuất hiện tại TP.HCM. "Hoàng tử châu Á" đình đám xuất hiện tại trung tâm thương mại, nhà hàng, siêu thị khiến người hâm mộ cho rằng anh đang đi du lịch. Tuy nhiên sau đó, có thông tin tiết lộ anh đến Việt Nam để quay phim điện ảnh của đạo diễn Kim Sung Hoon.

Không để khán giả phải chờ lâu hơn nữa, các thành viên trong ekip làm phim Dreams Of You đã tung ra loạt hình ảnh đầu tiên tại buổi khai máy dự án. Cặp đôi chính Lee Kwang Soo - Hoàng Hà gây xôn xao bởi khoảng cách chiều cao chênh lệch đến 36cm. Ngoài hình ảnh cặp đôi đầu tiên thì trong loạt hình khai máy, khán giả còn được thấy thêm những gương mặt thân quen trong ekip như: Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, diễn viên Hàn Quốc Eum Moon Suk, Duy Khánh, Lâm Thanh Mỹ, Cù Thị Trà... và đặc biệt là đạo diễn người Hàn Kim Sung Hoon (người đứng sau thành công của loạt bom tấn như Confidential Assignment, Chief Detective 1958…).

Dreams Of You quy tụ dàn diễn viên Lee Kwang Soo, Duy Khánh, Hoàng Hà, Lâm Thanh Mỹ, Cù Thị Trà...

Nguồn: Facebook