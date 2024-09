Anh tài có tình sử với 4 Chị Đẹp: Từ hot girl số 1 Hà Thành đến Top 5 Hoa hậu Việt Nam!

Vào nghề thời gian đã lâu, ngoài sự nghiệp âm nhạc thì câu chuyện đời tư, tình cảm của anh tài Cường Seven cũng là đề tài nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng hơn kể từ khi nam rapper quay trở lại với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Tính đến nay, đã có 4 bóng hồng gắn bó cùng giọng ca Beautiful Girl và họ đều là những mỹ nhân nổi tiếng của showbiz Việt. Gần đây, netizen nhanh chóng phát hiện ra 4 mỹ nhân này đều cùng "đổ bộ" các show Chị Đẹp trùng hợp một cách ngẫu nhiên.

Mối tình với Chị Đẹp Chi Pu gây tiếc nuối một thời

Cường Seven và Chi Pu yêu nhau từ khi còn là những gương mặt mới bước chân vào ngành giải trí. Thời điểm đó, độ xứng đôi vừa lứa đã giúp cả hai trở thành cặp đôi hot teen được đông đảo công chúng yêu mến. Ngày ấy, Cường Seven là một trong những B-boy nổi tiếng trong làng nhảy còn Chi Pu trở thành gương mặt mẫu ảnh quen thuộc, là hot girl đời đầu Hà Thành. Một thời gian dài, cả hai trở thành cặp đôi vàng trong mắt giới trẻ thời bấy giờ.

Cường Seven và Chi Pu thuở còn mặn nồng.

Tuy nhiên, năm 2013, Cường Seven khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối khi đăng tải tâm thư dài, thông báo khép lại chuyện tình kéo dài 3 năm với Chi Pu. Hậu công khai "đường ai nấy đi", nhiều người hâm mộ đã đưa ra nhiều suy đoán về nguyên nhân sâu xa.

Dấn thân vào con đường ca hát, Chi Pu dần khẳng định chỗ đứng cho mình trong làng nhạc Việt với những bản hit triệu view như: Anh Ơi Ở Lại, Từ Hôm Nay, Cung Đàn Vỡ Đôi,... Năm 2023, Chi Pu gây tiếng vang lớn khi trở thành đại diện của Việt Nam tham dự Đạp Gió 2023 tại Trung Quốc. Nữ ca sĩ xuất sắc khi đứng hạng 6 chung cuộc và giành 2 giải phụ tại show ăn khách tại thị trường âm nhạc xứ tỷ dân này.

Chi Pu thành công vang dội sau Đạp Gió 2023.

Sau chương trình, ngoài thành công debut tại Trung Quốc, sự nghiệp của Chi Pu tại Vpop cũng dần đi lên như diều gặp gió. Giọng ca Finding You được coi là chị đẹp đầu tiên của Việt Nam gây được tiếng vang lớn tại show Đạp Gió.

Chia tay MLee sau 4 năm vì không tìm được tiếng nói chung

Sau 1 năm chia tay Chi Pu, Cường Seven vướng nghi vấn hẹn hò với Mlee khi cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện. Cho đến tháng 6/2015, Cường Seven và MLee mới công khai mối quan hệ trên mức bạn bè. Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi không ngại dành cho nhau những lời khen "có cánh". Nam rapper cho biết bạn gái là người tình sống tình cảm và chu đáo, khác hẳn bề ngoài mạnh mẽ, cá tính. Trong khi đó, nữ ca sĩ khen đối phương chín chắn, biết quan tâm người khác. Cả hai bên nhau được 4 năm, đến tháng 3/2017 thông báo chia tay. Thời điểm thông báo tan vỡ, Cường Seven và MLee đều lên tiếng cho biết chuyện tình của mình kết thúc sau nhiều cuộc nói chuyện nghiêm túc, cả hai đều dừng lại vì không thể tìm được tiếng nói chung.

MLee và Cường Seven và mối tình 4 năm.

Năm 2023, MLee ghi danh tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng sau nhiều năm hoạt động có phần mờ nhạt. Ở gameshow, MLee được biết là chị đẹp đa tài luôn tràn đầy năng lượng và nổi bật. Dù là 1 trong 7 chị đẹp thành đoàn nhưng khán giả lại không phục trước kết quả này. Trước đó, cô nàng cũng vướng phải rất nhiều ý kiến trái chiều khi tham gia chương trình. Việc cô làm đội trưởng, liên tục giành chiến thắng trong các vòng Công diễn gây bất bình vì thiếu thuyết phục đã khiến MLee nhận về lượng anti fan "khủng" sau chương trình.

Tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, chị đẹp MLee nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Tưởng chừng sau cuộc thi, MLee sẽ mạnh mẽ "hâm nóng" lại sự nghiệp âm nhạc nhưng không, nữ ca sĩ trở nên kín tiếng hơn rất nhiều so với các chị đẹp khác. Gần đây, MLee cũng gây chú ý khi tham gia đường đua nhan sắc tại Miss Universe Việt Nam 2024.

Được Chị Đẹp DJ Mie tỏ tình

Hiếm ai biết rằng, năm 2017 DJ Mie từng gây sốt một thời khi tham gia chương trình Vì Yêu Mà Đến và tỏ tình anh tài Cường Seven. Dù mạnh mẽ và can đảm là vậy nhưng cô vẫn không thể đạt được kết quả như ý, lặng lẽ lau nước mắt ra về một mình. Ngay sau đó, Mie cũng dần trở nên nổi tiếng trong showbiz. Cô được biết đến là một nữ DJ luôn mặc đồ kín đáo, dễ thương mỗi khi đi diễn. Cô cũng là người tiên phong gạt bỏ những định kiến về nghề nghiệp DJ đối với phái nữ. Mie được chú ý hơn khi trở thành nữ DJ tại Rap Việt 2020 bởi gương mặt xinh đẹp cùng với kiểu tóc "Natra" không thể lẫn vào đâu được.

DJ Mie từng gây sốt ghi tham gia Vì Yêu Mà Đến để tỏ tình Cường Seven.

Gần đây, Mie bất ngờ ghi danh tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Mie chia sẻ: "Tôi tham gia chương trình vì yêu thích phiên bản gốc của Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Đây là một chương trình đặc biệt giúp nghệ sĩ nữ thể hiện được những điều đặc biệt mà khán giả chưa bao giờ thấy. Khi Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 sản xuất, tôi chưa có cơ hội để tham gia nhưng bản thân đã có suy nghĩ và mong muốn được "Đạp Gió Rẽ Sóng" để khai phá những khía cạnh mới trong con người tôi".

DJ Mie bất ngờ ghi danh tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024.

Bến đỗ cuối cùng với bà xã Vũ Ngọc Anh - Top 5 Hoa hậu Việt Nam vừa xác nhận tham gia Chị Đẹp mùa 2!

Hiện tại, Cường Seven đang hạnh phúc bên bà xã Vũ Ngọc Anh - mỹ nhân từng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2012 và xuất sắc có mặt trong Top 5 chung cuộc. Cả hai bén duyên sau khi tham gia chung bộ phim Lôi Báo. Những tương tác trên phim trường khiến cả hai nảy sinh tình cảm nhưng thời gian đầu, Cường Seven và Vũ Ngọc Anh còn phủ nhận. Cho đến năm 2018, cặp đôi mới chính thức công khai. Năm 2023, cả hai chính thức về chung một nhà sau 5 năm ngọt ngào bên nhau.

Hôn nhân viên mãn của Cường Seven và Vũ Ngọc Anh.

Ngoài ông xã đang vượt "chông gai" thì Vũ Ngọc Anh cũng gây chú ý khi trở thành chị đẹp "đạp gió" tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Profile của chị đẹp Vũ Ngọc Anh cũng rất đáng gờm. Từ ca hát, phim ảnh, đấu trường sắc đẹp cho tới cả…boxing, lĩnh vực nào cô cũng đều toả sáng và đem về thành tích tốt.

Bà xã Cường Seven xác nhận tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024.

Ngay khi xác nhận tham gia chương trình, các "gai con" hiện đang rất nóng lòng mong chờ những màn biểu diễn của "chị dâu" Vũ Ngọc Anh tại gameshow này.