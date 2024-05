Ảnh thực tế Toyota Corolla Cross 2024 giá từ 820 triệu tại đại lý: Đúng vua công nghệ phân khúc, có điểm khác bản Thái

Corolla Cross 2024 đã về đại lý

Lô xe Toyota Corolla Cross 2024 đầu tiên đã được đưa về các đại lý để chuẩn bị cho sự kiện ra mắt trong ngày hôm nay (6/5). Không chỉ ra mắt, xe cũng sẽ được bàn giao từ ngày hôm nay cho các khách hàng đặt trước. Xe vẫn được nhập nguyên chiếc từ Thái Lan

Chiếc Corolla Cross HEV cao cấp nhất xuất hiện ở một đại lý phía nam.

2 phiên bản, giá từ 820 triệu đồng

Trước đây, vào đầu tháng 4/2024, Toyota Việt Nam đã công bố sớm giá Corolla Cross 2024. Theo đó, bản nâng cấp này loại bỏ phiên bản G, chỉ còn 2 phiên bản V và HEV. Giá bán lẻ lần lượt của 2 phiên bản là 820 triệu và 905 triệu đồng.

Hình ảnh Corolla Cross 2024 của Toyota Việt Nam bị rò rỉ sớm trước thời điểm ra mắt.

Phiên bản Giá bán Corolla Cross V 820 triệu Corolla Cross HEV 905 triệu

Thêm nhiều trang bị, có điểm khác bản Thái Lan

Do đây là bản nâng cấp facelift, Corolla Cross 2024 vẫn giữ nguyên kiểu dáng như cũ. Một số thay đổi ở ngoại thất có giao diện của cụm đèn chiếu sáng chính LED, lưới tản nhiệt dạng 3D giống trên các mẫu Lexus mới và giao diện của cụm đèn hậu LED. Bộ mâm xe vẫn là loại 18 inch như bản cũ. Đây là chi tiết khác với loại thiết kế mới trên bản bán tại Thái Lan.

Chiếc Corolla Cross HEV 2024 phiên bản dành cho thị trường Việt Nam vẫn dùng bộ mâm cũ.

Một số thay đổi rõ nét có thể thấy ở bên trong Corolla Cross 2024. Đồng hồ sau vô-lăng nay chuyển sang dạng màn hình 12,3 inch. Màn hình trung tâm nâng kích thước lên 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto không dây. Phanh đỗ điện tử có tự động giữ, sạc điện thoại không dây và cửa sổ trời toàn cảnh cũng là điểm nâng cấp đắt giá trên Corolla Cross mới.

Với những nâng cấp trên, Corolla Cross thể hiện rõ sự vượt trội về trang bị so với đối thủ CX-30. Đây chính là "vua công nghệ" trong phân khúc SUV/crossover hạng B+. Nếu so với một xe hạng C như CX-5 hay Outlander thì trang bị của Corolla Cross cũng hơn hẳn.

Corolla Cross mới vẫn duy trì 2 loại động cơ xăng 1.8L và hybrid kết hợp máy xăng 1.8L và mô-tơ điện. Hiện chưa rõ động cơ của mẫu xe này có được tinh chỉnh lại hay không.

Về công nghệ an toàn, Corolla Cross 2024 vẫn có gói Safety Sense với nhiều tính năng hỗ trợ lái thông minh. Camera toàn cảnh nay được nâng cấp để tăng độ nét.

Sự xuất hiện của bản nâng cấp có thể giúp Corolla Cross cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng doanh số phân khúc B+ và B (gộp chung). Trong quý đầu năm 2024, mẫu xe của Toyota bị tụt lại phía sau, nhường chỗ cho những cái tên như Hyundai Creta, Kia Seltos và Honda HR-V. Gần đây, Mitsubishi Xforce cũng nổi lên là một hiện tượng khi dẫn đầu doanh số phân khúc.