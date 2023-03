Ảnh thực tế Toyota Hilux 2023 bản duy nhất tại đại lý: Ra biển gần 1 tỷ đồng nhưng nội thất sơ sài, thua Ranger bản rẻ nhất

Khi các đối thủ, đặc biệt là Ford Ranger, đã được nâng cấp lớn, Toyota Hilux trở lại Việt Nam với chỉ một phiên bản với rất ít thay đổi sau cả năm vắng bóng trên thị trường. Phiên bản Hilux 2023 duy nhất được nhập về đợt này là 2.4L 4x2 AT, có giá niêm yết 852 triệu. Riêng màu trắng có giá 860 triệu đồng.

Toyota Hilux 2023 về đại lý

So sánh với các đối thủ, Hilux 2.4L 4x2 AT có giá đắt đỏ hơn Ranger 2.0L 4x4 AT (830 triệu đồng), gần bằng Triton 4x4 AT Athlete (877 triệu đồng sau khi trừ khuyến mãi).



Những chiếc Toyota Hilux 2023 đầu tiên đã về đại lý với giá ra biển lên tới khoảng 930 triệu đồng. Tuy nhiên, những điểm nâng cấp của mẫu mới còn khá hạn chế và khó cạnh tranh trong tầm giá với đối thủ.

Ở ngoại thất, Hilux E 2023 có một nâng cấp đáng giá nhất là cụm đèn chiếu sáng bi-LED giống bản Adventure trước đây. Đèn phanh trên cao ở phía sau cũng được đổi sang LED. Còn lại, ngoại hình xe không khác gì bản cũ với bộ mâm 17 inch, trụ B không được sơn đen

Ngoại thất bản 2023 chỉ khác biệt ở cụm đèn chiếu sáng trước.

Bên trong, trang bị tiện nghi của xe ở mức cơ bản với đồng hồ dạng analog kết hợp màn hình 4,2 inch, màn hình trung tâm 7 inch, âm thanh 6 loa, điều hoà chỉnh cơ, phanh tay cơ, chìa khoá cơ và ghế nỉ... Nếu so sánh với đối thủ Ranger thì thậm chí bản thấp nhất của mẫu bán tải Mỹ còn có nội thất hấp dẫn hơn với màn hình điện tử lớn sau vô-lăng hay màn hình trung tâm 10,1 inch... chứ chưa nói đến phiên bản ngang tầm giá.

Nội thất của Hilux giá 860 triệu đồng so sánh với nội thất Ranger giá chỉ 659 triệu đồng

Trang bị tiện nghi bên trong Hilux E khá đơn giản.

Nội thất bản Ranger giá thấp nhất trông vẫn hiện đại hơn.

Về động cơ, Hilux E dùng máy 2.4L công suất 148 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm, kết hợp số tự động 6 cấp. Phiên bản này chỉ có hệ dẫn động cầu sau. Điểm khác biệt với bản cũ là động cơ đạt tiêu chuẩn Euro 5.

Trang bị an toàn của phiên bản Hilux này cũng khá đơn giản với các tính năng cơ bản như cân bằng điện tử, hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA), hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, ga tự động, cảm biến va chạm trước/sau và 7 túi khí. Trong khi đó, các đối thủ cùng tầm giá, ví dụ như Triton 4x4 AT Athlete, còn có thêm nhiều tính năng an toàn tiên tiến như cảnh báo va chạm sớm, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù...

